Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor proteklih je nekoliko dana provela u Dubrovniku. Tamo je dočekala Božić, a svoje je obožavatelje na Twitteru redovito izvještavala o tome koliko uživa u 'biseru Jadrana'. Ona se pak dan nakon Božića vratila u Zagreb, a ubrzo potom našla se u društvu nekada velikog političkog rivala Stjepana Mesića.

"Pa s aviona još čestitanje imendana i rođendana gospodinu Stjepanu Mesiću. Politički protivnici nekoć, 2005., danas u prijateljskom i božićnom ozračju", napisala je pokraj njihove zajedničke fotografije.

Podsjetimo, ovo dvoje nekadašnjih HDZ-ovaca 2005. odmjerilo je snage na predsjedničkim izborima. Mesić je u jednom trenutku njezinu izbornu kampanju komentirao riječima 'iskače iz paštete'. No, u međuvremenu su se pomirili te su u dobrim odnosima.

"Ja sam onda vodio rat s HDZ-om jer HDZ je bio taj koji je financirao kampanju Jadranke Kosor i zato sam rekao da ako otvorim paštetu, iskočit će Jadranka. Jer sam znao koliko stoji minuta na televiziji i bilo kakva objava u bilo kojem mediju, to sve košta. No, HDZ je imao puno novca...", rekao je Mesić za RTL 14 godina nakon čuvenog sučeljavanja 2005. i dodao kako to nije bilo ništa osobno, da su "Jadranka i on" prijatelji te ponovio da je "ratovao s HDZ-om".

"Nakon što je sve prošlo, mi smo se našli na jednom ručku i ja sam predsjedniku predložila da napravimo akciju da se napravi pašteta koju bismo nazvali Jadranka i da je onda zajedno promoviramo i prodajemo. Svidjela mu se ideja, ali je nikada nismo ostvarili", kazala je svojevremeno Kosor, čije je objava na Twitteru privukla mnogobrojne reakcije.

"Ova fotografija pokazuje vašu veličinu, te političku i ljudsku toleranciju."

"Svaka čast... Zato Vas poštujem. Kad bi bilo više političara kao što ste vi... Gdje bi nam bio kraj..."

"Ajmeee sad kad vas vidim odmah se sjetim one animirane 'Laku noć, Hrvatska' gdje Stipe priča viceve o Jadranki."

"Zasigurno jedan od najboljih i najvećih političara ikad, Stipe Mesić. A ni vi, Jadranka, ne zaostajete. Sve najbolje, i dug život Vam želim."

"Vi i on ne možete zajedno, vi se nikada niste odrekli "političkog tate" Franje, a on pak jeste."

"Zaista vas lijepo vidjeti, teško da će malo tko to moći reći za vaše nasljednike, mislim one političke, zapravo stranačke."

"Bog vam zdravlje dao. Nadam se da će Hrvatska politika učiti od vas."

"Ajme, baš ste slatki!"

"Sretno vam. Ali zašto šećer, treba forsirati proteine."