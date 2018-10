UGLAĐENI EUROPEJAC ILI AROGANTNI BALKANAC? Ovo više nije afekt. Je li normalno da jedan premijer bude ovoliko bahat?

Nakon izjave ‘Slatki ste, Damira’, zbog koje se premijer ipak ispričao, izvukli smo još neke arogantne i bahate Plenkovićeve izjave

Andrej Plenković jučer je neugodno iznenadio javnost neprimjerenim odgovorom novinarki RTL-a Damiri Gregoret čije mu pitanje očito nije bilo po volji, s obzirom na to da na njega naposljetku nije ni odgovorio.

Iako se premijer ispričao zbog svoje izjave “Slatki ste, Damira”, ovo mu nije prvi put da neprimjereno komunicira s novinarima. U godinu i pol tako je nanizao značajan broj nervoznih i neprimjerenih reakcija usmjerenih prema novinarima.

PLENKOVIĆ IZGUBIO KOMPAS I ŠOKIRAO KOMENTAROM NOVINARKI RTL-a: ‘Ovo je neprimjereno i šokantno’

Umjesto da odgovori na pitanje novinarke vezano za najnoviju aferu Milijana Brkića, koja trese i HDZ i Vladu, Plenković je uz lagani osmijeh zavodnika Gregoret svisoka odgovorio: “Slatki ste, Damira…” Novinarka je kasnije rekla da je šokirana, ali da je to ipak neće obeshrabriti.

Koje je lice pravo?

Plenković se voli predstavljati kao kulturan i uglađen te kao osoba koju je doista teško izbaciti iz takta, osim onda kada u pitanje dolazi njegova moć i fotelja. Izvukli smo sve njegove arogantne odgovore i izjave, koji baš ne upućuju na to da je Plenković potpuni gospodin.

Intervju koji je dao RTL televiziji prošle godine u lipnju, također novinarki Damiri Gregoret, pokazao se kao svojevrsna prekretnica u komunikaciji premijera – nikad dotad u razgovoru s novinarom nije bio toliko nervozan, nemiran i bahat. Mnoge je tada podsjetio na Ivu Sanadera. Novinarku je više puta prekidao, na pitanje o sudbini spomen-ploče u Jasenovcu arogantno je odgovorio da “nije slušala”, rezolutno izjavio kako ministrica obrazovanja neće imati odriješene ruke “jer je on kapetan broda”.

Uvrede i zabrane za oporbu

Premijer je i oporbi poručio da svoje performanse mogu izvoditi “u podrumu uz vino ili kavu, a ne na ulici jer on to neće dopustiti” što već jasno prelazi granicu bahatosti i ulazi na teritorij totalitarizma, što ipak nije tema ovog teksta, no pokazuje kako u trenucima kad mu se ljulja tlo pod nogama Plenković postaje nervozan, arogantan i bahat.

Plenković generalno ne voli odgovarati na neugodna pitanja novinara pa je tako i Hrvoje Krešić s televizije N1 dobio bahati odgovor. U listopadu prošle godine, na pitanje da komentira izjavu Davora Bernardića, Plenković je novinaru odgovorio “Jeste li vi njegov glasnogovornik?”.

Napada i one s kojima je blizak

Kad treba sačuvati fotelju, Plenković ne preže ni pred ismijavanjem donedavnih bliskih političkih suradnika. Tako je u travnju “spustio” i Davoru Ivi Stieru koji je zbog Istanbulske konvencije napustio “njegov brod”.

Naime, novinari su ga pitali je li čuo Stierovu izjavu o klerikalcima, u kojoj su neki iščitali i prikrivenu prozivku njega kao premijera i šefa HDZ-a. “Nisam čuo njegovu izjavu, ne znam na što aludirate. Na koga je on tu mislio? Nek vam on odgovori ako je tako dovitljiv”, izjavio je.

Afera Agrokor mu je najgore zaprijetila

Dok je Vladu u svibnju ove godine tresla afera Hotmail, Plenković se i dalje držao, no svoje reakcije nije mogao kontrolirati tako uspješno kao inače. Na pitanje tko je točno zvao odvjetnika Borisa Šavorića u priču s Agrokorom, Plenković je odgovorio: “Što bih ja vama otkrivao takve detalje koji nisu bitni, kojih se na kraju krajeva ni ne sjećam?”

NOVINARI PITALI PLENKOVIĆA TKO JE IZ VLADE ZVAO ŠAVORIĆA, ON BAHATO ODGOVORIO: ‘Što bih ja to vama otkrivao?’

“Ako hoćete igrati igru nekih strančica koje više sliče na klaune nego stranke, vi se igrajte, ja za to nemam vremena. Imate te pitalice koje vam stoje u mobitelima pa ih pitajte”, rekao je Plenković, također na pitanje vezano za aferu Hotmail.

Srpskom novinaru: ‘Jeste li vi u Hrvatskoj ili ste u Beogradu?’

Nije premijer bezobrazan samo prema domaćim novinarima, od bahatih odgovora ne preza ni pred kolegama izvan zemlje. Tako je srpskom novinaru prošle godine u studenome odbio odgovoriti na pitanje o tome s kime je to Hrvatska u hibridnom ratu (kojeg je neko vrijeme opetovano spominjao), pitavši ga “Je li on u Hrvatskoj ili je u Beogradu”, nakon čega se okrenuo i otišao.

Ne libi se ni vrijeđati oporbene zastupnike u Saboru. “Zahvaljujem, zastupniče Panj, pardon Bulj. Pala mi je na pamet serija ‘Čovjek i po’ kad god vi nastupate pa me neodoljivo podsjećate na Franju…”, rekao je zastupniku Mosta Miri Bulju u travnju ove godine.

Jednom ga je čak i Njonjo upozorio

U svojoj je bahatosti jednom otišao toliko daleko da ga je upozorio i vjerni i odani Gordan Jandroković, zvani Njonjo, da se pridržava Poslovnika.

Tijekom sjednica Sabora u rujnu prošle godine, Plenković se okomio na oporbu. “Vas dvojica ste se zabavljali ovo ljeto, pa mi se čini da trenirate ove minutice koje su vam na raspolaganju za neki marketing SDP-a koji nikad nije bio lošiji nego što je. Prvo ću odgovoriti Bernardiću… Ma mogu što god hoću, rekao je Plenković oporbi”, na što je reagirao predsjednik Sabora.

“Vi morate odgovoriti kolegi Marasu, a na vama je da nađete načina da odgovorite onima kojima želite, tako da vas molim da se držite poslovnika.

Plenković se snašao: “Reći ćemo gospodinu Marasu pa neka sluša i kolega Bernardić”, kazao je premijer, pritom se podsmjehujući i mašući rukama. Nakon što je ta scena odjeknula u javnosti, i dalje je tvrdio kako “nije bio bahat kada je rekao da može što hoće”.