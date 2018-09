IZVUCITE TOPLE JAKNE IZ ORMARA, STIŽE VAL LEDENOG ARKTIČKOG ZRAKA: Meteoalarm u crvenom, stižu opasna bura i niske temperature

U srijedu možemo očekivati vrhunac vala kroz dolazak ledenog arktičkog zraka koji je već ušao u Europu

Ljeto je i službeno gotovo, a drastičan pad temperatura u naredna tri dana mogao bi vas natjerati da izvadite zimske kapute.

Severe Weather Europe navodi kako će za području Balkana najveći problem biti jaki udari bure, koji mogu doseći 150 kilometara na sat, a Meteoalarm već je izdao crveno upozorenje za hrvatsku obalu.

Drastičan pad temperatura

Val će područje Balkana zahvatiti već sutra te donijeti znatan pad temperatura, a zatim će se nastaviti širiti prema istočnoj Europi. U srijedu se očekuje vrhunac hladnog vala, a to će se u Hrvatskoj najviše osjetiti po niskim jutarnjim temperaturama.

U srijedu javljaju kako možemo očekivati vrhunac vala kroz dolazak ledenog arktičkog zraka koji je već ušao u Europu.

Vrhunac hladnoće

Iz DHMZ poručuju kako će sutra biti pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i svježije. U unutrašnjosti će puhati povremeno umjeren sjeveroistočnjak, u istočnoj Hrvatskoj sjeverozapadnjak, a na Jadranu jaka do olujna bura.

Jutro će biti hladno uz najnižu temperaturu od 3 do 8, na Jadranu između 11 i 16. Najviša dnevna uglavnom od 12 do 16 na kopnu te od 18 do 22 °C na Jadranu.

U srijedu, kada se očekuje vrhunac hladnoće, ujutro možemo očekivati temperature tek tik iznad ništice, dok će dnevne biti tek 13 stupnjeva.