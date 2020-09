IZVRSNI PODACI O TURISTIČKOJ SEZONI: Hrvatska je u srpnju ostvarila daleko bolji rezultat od konkurencije na Mediteranu

U srpnju je u Hrvatsku došlo oko 2,5 milijuna stranih turista, što je 50 posto od broja u srpnju 2019., dok ih je u sedam mjeseci ukupno došlo 3,3 milijuna ili 32 posto od dolazaka u istom lanjskom razdoblju

Hrvatska je u srpnju u usporedbi s nekoliko mediteranskih konkurentskih zemalja ostvarila bolji turistički rezultat dostigavši 50 posto lanjskih dolazaka stranih turista iz istog mjeseca, a bolje rezultate ima i za sedam mjeseci s 32 posto lanjskih dolazaka, zaključak je analize HTZ-a prema dostupnim podacima iz drugih zemalja.

Napominjući kako su s hrvatskima uspoređivali službene turističke podatke iz Španjolske, Portugala, Cipra i Turske za srpanj i sedam mjeseci, iz HTZ-a (Hrvatske turističke zajednice) u ponedjeljak ističu da za Grčku, Francusku i Italiju službeni podaci još uvijek nisu dostupni ni za srpanj ni za kolovoz.

Hrvatska se brže ‘otvorila’ od drugih zemalja

“Hrvatska raspolaže znatno ažurnijom, ako ne i najažurnijom turističkom statistikom u Europi (sustav prijave i odjave turista eVisitor), no kako takvo što brojne duge zemlje nemaju, rezultate kolovoza nije moguće staviti u korelaciju s pokazateljima konkurenata. Većina zemalja za sada eventualno ima dostupne tek statistike za srpanj”, kaže direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Naglašava da usporedivi pokazatelji srpnja ukazuju da se Hrvatska tijekom prvog dijela ljetne turističke sezone uspjela brže otvoriti za turističko poslovanje nego neke druge zemlje, pa se i rezultatima bolje pozicionirala na emitivnim tržištima od drugih zemalja obuhvaćenih analizom. U srpnju je, naime, u Hrvatsku došlo oko 2,5 milijuna stranih turista, što je 50 posto od broja u srpnju 2019., dok ih je u sedam mjeseci ukupno došlo 3,3 milijuna ili 32 posto od dolazaka u istom lanjskom razdoblju.

Analizirane zemlje – Španjolska, Portugal, Cipar i Turska – za koje su službeni podaci njihovih nacionalnih statističkih ureda o dolascima stranih turista dostupni za srpanj, imale su znatno manje postotke lanjskih ostvarenja.

Španjolska u srpnju na 25, a Turska na 14 ‘lanjskih’ posto

Španjolska je tako u srpnju s 2,5 milijuna dolazaka stranih turista zabilježila 25 posto lanjskih dolazaka iz istog mjeseca, dok ih je u sedam ovogodišnjih mjeseci došlo 13,3 milijuna ili 28 posto od broja koliko ih je došlo u istom lanjskom razdoblju, iznose iz HTZ-a, navodeći kako im je izvor podataka za Španjolsku “Instituto Nacional de Estadistica”.

Portugal je, prema prvim procjenama njihovog “Instituto Nacional de Estatistica”, u srpnju posjetilo približno 306 tisuća stranih turista, što je 17 posto od lanjskih dolazaka u istom mjesecu, dok za sedam mjeseci još nemaju dostupnih kompletiranih podataka. Na Cipar je prema prvim pokazateljima njihovog “Statistical Service of the Republic of Cyprus” u srpnju došlo oko 65 tisuća stranih turista ili 12 posto od lanjskog srpanjskog broja, a u sedam mjeseci ukupno njih oko 321 tisuću, što je 15 posto prošlogodišnje razine prometa. Turska je, prema podacima njihovog Ministry of Culture and Tourism, zabilježila u srpnju 933 tisuće stranih turističkih dolazaka, što je 14 posto lanjske razine, a bolji postotak lanjskog ostvarenja od 22 posto ima za sedam mjeseci sa 5,4 milijuna dolazaka stranih turista.

Rezultatima pridonijele pravodobne reakcije HTZ-a

Komentirajući takve usporedne podatke, Staničić ocjenjuje da su bolji rezultatima u Hrvatskoj pridonijele i pravodobne reakcije HTZ-a s usmjeravanjem promotivnih aktivnosti i informativnih kampanja na najvažnija emitivna tržišta.

“Da je takva odluka bila ispravna potvrđuju i rezultati koje je hrvatski turizam ostvario u srpnju i kolovozu, u kojima je najviše dolazaka i noćenja stranih turista bilo Njemačke, Slovenije, Poljske, Češke, Austrije, Mađarske i drugih zemalja. Presudna je bila i ‘tijesna’ te kontinuirana komunikacija s predstavnicima hrvatskih udruga u turizmu, Vladom i vladinim institucijama te diplomacijom, a s obzirom na okolnosti i raspoložive budžete smatramo da smo svi skupa napravili odličan posao”, zaključuje Staničić.

