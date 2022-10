Izvršni direktor HNB-a, Tihomir Mavriček za RTL-ov portal Danas.hr objašnjava do kad će se sve moći mijenjati novčanice i kovanice bez naknade, ali i što će se dogoditi kada bankomati napunjeni eurima budu izvan funkcije i do kada će se puniti novčanicama od 10 i 20 eura.

"Možemo reći da će na vrijeme biti sve novčanice i kovanice kako bi se opskrbile naše banke, odnosno kako bi banke mogle predoskrbiti naše subjekte, ali i građane", kaže.

Objasnio je i kako će se puniti bankomati.

"U prosincu ove godine očekuje se da će biti aktivno nekih 4000 bankomata. Ti bankomati postepeno će se prilagođavati za euro, jer je to zahtjevna operativna aktivnost. Od 1.1. će isplaćivati eure. Očekujemo da će do samog prvog prvog 2023. oko 2700 bankomata biti prilagođeno za isplatu eura, dok će preostalih oko 1300 bankomata bit spremno najkasnije do 15. siječnja 2023.", ističe.

Na pitanje znači li to primjerice kada se jedan bankomat puni eurima da on neće biti dostupan građanima odgovara: "Kad će se bankomati prilagoditi za isplatu eura, on će biti van funkcije do 1.1.2023.".

U tom su slučaju građanima na raspolaganju banke.

"S bankama je dogovoreno da od 15. 12. do 15. 1. se ne naplaćuje provizija za dizanje novčanica na bankomatima drugih banaka. Da bi još to bilo lakše, dogovoreno je s HUB-om da se radi interaktivna karta svih bankomata gdje će se moći pronaći najbliži bankomat koji isplaćuje kune, odnosno najbliži bankomat koji isplaćuje eure", rekao je.

"Prvo će se bankomati puniti novčanicama od 10 i 20 eura, a nakon 31. ožujka sljedeće godina, politika naših poslovnih banka i potrebe građana će određivati koji će se apoeni nalaziti u bankomatima", govori Mavriček.

"Deset i 20 eura smo propisali iz nekoliko razloga. Jedan je razlog da je 10 i 20 eura najbliže današnjih 100 i 200 kuna. Drugi razlog je također da želimo postići prokrvljenost s malim apoenima kako nam se ne bi dogodilo da dolazimo sa 100 ili 200 eura i kupujemo kiflu koja košta 50 centi", tvrdi.

Od prosinca dostupni i europaketi

Istaknuo je i kako će od prosinca biti dostupni europaketi za građane.

"U njima će se nalaziti 33 kovanice u vrijednosti 13 eura i 28 centi koje će naši građani moći kupiti za 100 kuna, a moći će ih kupiti u svim poslovnicama svih banaka, pošte, i fine. Na približno 2000 lokacija. Ograničenje je da u jednoj transakciji svaki građanin može kupiti maksimalno dva početna paketa eurokovanica", kaže.

"Do 31. 12. mjenjačnice se ponašaju kao i do sada, one po komercijalnom tečaju mogu mijenjati eure u kune i obrnuto. Međutim, mijenačnice nisu predviđene da rade zamjenu kune za euro, nego samo poslovne banke, FINA i pošta", navodi.

Dotaknuo se i rokova.

"Tijekom cijele sljedeće godine, dakle cijele 2023-e naši građani mogu zamijeniti kune u eure u svim poslovnicama banaka, pošte i fine bez naknada. Postoji neko ograničenje da je banka obvezna primiti do 100 komada novčanica i 100 komada kovanica nakon čega može naplatiti naknadu", naveo je, a upitan što nakon toga, kaže: "Nakon 2023. moći će se zamijeniti kune u HNB i to novčanice neograničeno. Dakle ako ih netko pronađe 2035. može ih besplatno zamijeniti za eure. Kovanice će se moći moći zamijeniti ukupno 3 godine, nakon toga prestaje mogućnost zamjene kuna za eure".

Spomenuo je i dosadašnje prakse u drugim zemljama.

"Najčešće su neograničeno novčanice. Međutim neke zemlje su ih ograničili na 30 godina, a kovanice na godinu pa do neograničeno. Evo Njemačka nije ograničili zamjenu njemačkih maraka ni za kovanice ni za novčanice, tako da se one još uvijek sada mijenjaju".

Zaključno, osvrnuo se i na novac u opticaju izvan banaka pa rekao da je na jučerašnji dan bilo oko 28 milijardi kuna.