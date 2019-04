IZVJEŠĆA NA SUNCE: DIP pozvao stranke i zastupnike da se prijave zbog novog nadzora njihovog financiranja

Stranke upisane u registar, ali i nezavisni zastupnici i vijećnici dužni su DIP-u do kraja travnja, a zbog novog Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, podnijeti zahtjev za dodjelu korisničkog imena i lozinke za pristup informacijskom sustavu na nadzor

Državno izborno povjerenstvo (DIP) pozvalo je sve političke stranke upisane u Registar stranaka, sve nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike da mu do konca travnja dostave Zahtjev za dodjelu korisničkog imena i lozinke za pristup informacijskom sustavu na nadzor financiranja i unos zakonom propisanih financijskih izvješća.

Popunjen, od ovlaštene osobe potpisan, te pečatom ovjeren Zahtjev potrebno je DIP-u dostaviti do 30. travnja na adresu elektroničke pošte: nadzor-financiranja@izbori.hr.

Obrazac Zahtjeva može se pronaći na mrežnoj stranici Povjerenstva www.izbori.hr, a u njemu se obavezno mora naznačiti podatak o adresi elektroničke pošte na koji će se osim korisničkog imena i lozinke dostavljati i ostala pismena u postupku nadzora financiranja.

Izvješća za 2019. putem računalnog programa

Sve to potrebno je zbog novog Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, koji je stupio na snagu 24. ožujka, a koji je promijenio i način dostave i objave godišnjih financijskih izvješća.

Po novome, financijska i druga propisana izvješća i podaci dostavljaju se nadležnim tijelima unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja. Riječ je o računalnom programu putem kojeg političke stranke, nezavisni zastupnici i vijećnici dostavljaju propisana izvješća koja se potom objavljuju na mrežnoj stranici DIP-a.

Navedeni sustav počinje se primjenjivati za dostavu godišnjih financijskih izvješća koja se odnose na razdoblje od 1. siječnja ove godine, odnosno za dostavu polugodišnjeg izvješća o donacijama primljenim od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine, koje se mora dostaviti do 15. srpnja 2019.

Obveze stranaka i zastupnika

Politička stranka koja je stupanjem na snagu spomenutog Zakona brisana iz Registra stranaka, dužna je sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu brisanja iz Registra i dostaviti ga Državnom uredu za reviziju i DIP-u, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju iz Registra, navodi DIP koji na svojim mrežnim stranicama detaljno opisuje i obveze nezavisnih zastupnika i vijećnika te ih podsjeća da je novim Zakonom propisana mogućnost njihova odricanja od prava na redovito godišnje financiranje.

Člankom 98. Zakona o financiranju, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji su do dana stupanja na snagu Zakona otvorili poseban račun za redovito godišnje financiranje, a postali su članovi stranke koja participira u Hrvatskome saboru odnosno u predstavničkom tijelu jedinice samouprave mogu: nastaviti financirati svoju redovitu djelatnost putem navedenog računa do prestanka mandata u tekućem sazivu Sabora odnosno lokalnog predstavničkog tijela ili pak u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 24. travnja, zatvoriti poseban račun za redovito financiranje te sredstva s njega uplatiti na račun političke stranke čiji su članovi postali, navodi DIP.