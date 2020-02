‘IZVANA GLADAC, IZNUTRA JADAC’: Zagrebački most kojem prijeti urušavanje dobiva dekorativnu LED rasvjetu

Prva faza obnove Mosta slobode počela je ovoga ljeta, a cjelokupnu obnovu potrebno je provesti u još tri faze, no umjesto toga most će dobiti dekorativnu rasvjetu za gotovo 22 milijuna kuna

“Izvana gladac, iznutra jadac. Imat ćemo prekrasno osvijetljenu šetnicu, a u mraku će ostati temelji koji se urušavaju”, komentirao je oporbeni gradski zastupnik Renato Petek raspisivanje najskupljeg natječaja za rasvjetu nekog zagrebačkog mosta. Naime, Grad Zagreb traži izvođača radova za ugradnju LED i dekorativne rasvjete na Mostu slobode.

Za taj je posao predviđeno čak 21,78 milijuna kuna s PDV-om. Most je dug 373 metra, pa je cijena rasvjete po metru viša od 56.000 kuna. Rasvjeta će biti postavljena s obje strane mosta, što opet dovodi do računice od 29.000 kuna po metru. Za usporedbu, Samobor je početkom ljeta odlučio zamijeniti klasičnu gradsku rasvjetu sa 7800 LED lampi što ih je koštalo 10 milijuna kuna, piše 24sata.

PRVI NA REDU MOST SLOBODE: Grad Zagreb najavio više od 100 milijuna kuna ulaganja u sanaciju mostova

Desetljećima neodržavan

Most slobode je Ministarstvo graditeljstva označilo kritičnim za detaljnu rekonstrukciju. On desetljećima nije održavan, a s njega su padali dijelovi.

“Most slobode više desetaka godine nije održavan, došlo je do velikog propadanja materijala, odnosno čelika u dijelovima ležaja, upornjaka, tako da je jedna strana ‘sjela’ i zdrobila čitav dio konstrukcije”, rekao je još prošle godine Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva.

Ove godine je izvedena prva faza sanacije mosta, koja je uključivala popravak nogostupa, ograde i šest mjesta oštećenih korozijom. To je Grad platio 20 milijuna kuna, odnosno manje nego rasvjetu. No, mostu treba još popravaka, pa su za cijelu sanaciju potrebne još tri faze koje bi koštale 40-ak milijuna kuna. Za razliku od rasvjete, one nisu u planu.

URUŠAVA SE SAVSKI MOST U ZAGREBU, PROLAZNICA U ŠOKU: ‘Pa još jučer sam hodala po ovom dijelu koji je propao’

Svi mostovi kritični

I ostali mostovi su u kritičnom stanju, a za njihovu obnovu treba uložiti oko 245 milijuna kuna. Na Jadranskom mostu je potrebna hitna sanacija koja će koštati 60 milijuna kuna. Most mladosti je nešto jeftiniji sa 45 milijuna kuna. U lipnju je propao dio pješačkog Savskog mosta, pa je i tu potrebna sanacija.

No, dekorativna rasvjeta je Bandićevo obećanje. Dosad je postavljena na dva mosta i nije u funkciji. Na Domovinskom mostu je ukradena, što je uzrokovalo štetu od 11 milijuna kuna, te više nikad nije postavljena. Željeznički most je osvijetljen za pet milijuna kuna, ali rasvjeta tamo ne radi. Iz Grada nisu odgovorili zašto toliko troše na rasvjetu.

SAVSKI MOST SE RASPADA, NO U KOLIKO JE LOŠEM STANJU – TO JE TAJNA: Pogledajte ovo, građani bi trebali vjerovati da je sve u redu?