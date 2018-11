IZVADITE TOPLIJU ODJEĆU, DOLAZI NAM ZAHLADNJENJE: Temperature drastično padaju, evo kada i gdje možete očekivati snježne pahulje

Nakon toplijih dana u kojima su uživali građani Hrvatske, od četvrtka nam stiže zahladnjenje zbog kojeg će biti nužno iz ormara izvaditi topliju odjeću

Utorak je bio posljednji u dugom nizu u većini Hrvatske iznimno toplih dana, pa su tako pred nama sve hladniji i vjetrovitiji dani, u Dalmaciji praćeni i olujnim udarima bure.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u srijedu će još prevladavati sunčano vrijeme, ali će uz povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar biti svježije nego prošlih dana. Temperatura će biti od 14 do 16 °C. Slično će biti i u središnoj Hrvatskoj u kojoj će puhati slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar.

Srijeda topla samo u Dalmaciji

Umjerena naoblaka očekuje se u gorju i na sjevernom Jadranu. Zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura koja će već od jutra imati i olujne udare. Bura će zapuhati i u Dalmaciji, u početku većinom umjerena, tek prema kraju dana i jaka. Prevladavat će sunčano te još relativno toplo, uz najvišu temperaturu zraka većinom između 19 i 22 °C, piše HRT.

Podjednako i na jugu Hrvatske, gdje će biti sunčano, uz temperaturu zraka još relativno visoku – ujutro uz obalu od 13 do 15 °C, poslijepodne od 20 do 22 °C. Ujutro će biti umjerene bure, zatim će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, a poslijepodne ponovno na buru koja će jačati. More malo do umjereno valovito, na otvorenome moguće i valovito.

Od četvrtka sve hladnije

Sljedeći će dani u unutrašnjosti biti sve svježiji, ali će se i dalje zadržati većinom suho te barem djelomice sunčano, uz mjestimičnu maglu, a u dane vikenda i jutarnji mraz. Bit će i vjetrovito, osobito prema kraju tjedna pa će se uz umjeren sjeveroistočnjak činiti još hladnije. Temperature će ponegdje zabilježiti i prve minuse kao primjerice u Virovitici i Varaždinu gdje se u jutarnjim satima za vikend očekuje minus 1 stupanj. Temperature će se, pak, u unutrašnjosti mahom kretati oko 7 stupnjeva

Na Jadranu će osjet svježine pojačavati umjerena i jaka, na udare olujna bura zbog koje će biti i problema u prometu između sjevera i juga Hrvatske. Prevladavat će sunčano, no bit će postupno sve svježije.

Od idućeg tjedna stiže i snijeg

“Od sutra pa nadalje svakim danom temperatura će se postupno spuštati, a očekuju nas jednoznamenkasti brojevi. U roku od pet do šest dana dogodit će se promjena vremena, a minusi se očekuju od idućeg tjedna”, objasnila je meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar, piše tportal.

Najavljuje kako dolazi suho zahladnjenje, što znači da neće biti kiše, a ne bi trebalo biti ni magle jer će puhati sjeverac, što će dati dodatni osjećaj hladnoće te će biti dosta oblačno. Past će i snijeg, no početkom idućega tjedna i to u gorskim područjima, što i nije ništa neobično za ovaj dio godine.