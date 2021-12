Subota donosi izraženiju promjenu vremena zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod objavio crveni i narančasti meteoalarm za neke dijelove Hrvatske.

Tijekom oblačne subote opet će mjestimice biti mješovitih oborina, u gorju većinom susnježice i snijega, u nizinama i kiše, na Jadranu lokalno i obilnije, praćene grmljavinom, kazala je u prognozi HRT-a dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Moguća poledica na kolnicima

Osjet hladnoće, kaže, pojačavat će umjeren, na istoku Hrvatske i jak sjeverozapadni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu često olujna, na udare i orkanska bura. S nedjeljom će početi stabilnije razdoblje pa u novome tjednu raste vjerojatnost za maglu i niske oblake, dok će na Jadranu prevladavati sunčano uz umjerenu buru i tramontanu, mjestimice s jakim, samo lokalno i olujnim udarima.

U prognozi HRT-a kaže se da će danas na istoku Hrvatske biti oblačno te razmjerno hladno, a osjet hladnoće pojačavat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar. Povremeno će biti oborine na granici kiše i snijega, a na kolnicima je moguća poledica. Poledica je osobito u noći i ujutro vjerojatna i u središnjoj Hrvatskoj, uz također većinom oblačno vrijeme, no uglavnom bez oborine, osim u južnijim predjelima, gdje će mjestimice biti većinom slabe susnježice ili kiše. Temperatura zraka od -2 ujutro do 3 °C popodne.

U gorju će padati snijeg

U gorju će povremeno padati snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u prvom dijelu dana. Na sjevernom Jadranu mjestimice kiša koja će u Istri najvjerojatnije potpuno izostati. Bit će prilično vjetrovito - puhat će jaka i olujna bura, pod Velebitom s orkanskim udarima, zbog čega je na snazi i najviše, crveno upozorenje. A s njom su snježne pahulje moguće i na obali.

I u Dalmaciji jaka, na udare i olujna bura uzrokovat će probleme u cestovnom i pomorskom prometu jer će more biti valovito i jače valovito. I pritom su zbog lokalno obilnije kiše moguće i bujične poplave. U višim predjelima unutrašnjosti mjestimice će padati i susnježica i snijeg.

Na jugu Hrvatske također vrlo nestabilno, povremeno uz kišu, lokalno moguće i izraženije pljuskove s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. U noći i ujutro još će mjestimice puhati jako jugo, a zatim će okrenuti na buru, navečer s olujnim udarima.

DHMZ izdao niz upozorenja

Što se tiče predstojećih dana, na Jadranu će biti stabilnije i sunčanije. Bura i tramontana postupno će slabjeti, stoga će olujnih udara još biti ponajprije u nedjelju. U novome tjednu dnevna temperatura malo će porasti. Nedjelja će na kopnu biti razmjerno vjetrovita i djelomice sunčana. U novome tjednu vjetar slabi, zbog čega raste vjerojatnost za maglu, osobito od utorka i dugotrajnu te će i dnevna temperatura zraka ovisiti o njezinoj dugotrajnosti.

Za danas je DHMZ zbog bure izdao crveni meteoalarm za područje Rijeke, Kvarnera i Kvarnerića, Velebitskog kanala i sjeverne Dalmacije, a narančasto upozorenje za kninsku i splitsku regiju, zapadnu obalu Istre, srednju i južnu Dalmaciju. Na području zapadne obale Istre, sjeverne i južne Dalmacije te kninske i splitske regije očekuje se jako jugo i istočni vjetar prijepodne u okretanju na buru i jačanju s najjačim udarima vjetra 90-130 km/h.

DHMZ upozorava na moguće poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je i prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom. Valja očekivati i olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima pa je preporučljivo da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku.

Po život opasne situacije zbog bure

Na području riječke regije i Velebitskog kanala, podno Velebita, očekuje se orkanska bura s najjačim udarima vjetra 120-165 km/h.

Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom. Vrijeme će biti vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima, upozorava DHMZ.

Na području sjeverne Dalmacije, Kvarnera i Kvarnerića očekuje se jaka do olujna bura s najjačim udarima vjetra 65-130 km/h.

Vrijeme će biti vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, bit će prisutan i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu, poručuju iz DHMZ-a.