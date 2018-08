IZRAELSKI PILOT VOZIO HRVATSKI MiG-21: ‘Bilo je to izvrsno iskustvo, imate vrhunske pilote i bit ćete spremni za F-16’

Pukovnik Christian Jagodić i zapovjednik izraelske Zračne baze Ramat David izveli su let avionom MiG-21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Uoči sudjelovanja izraelskog višenamjenskog borbenog aviona F-16 Barak u zračnom mimohodu povodom obilježavanja 23. obljetnice VRO Oluja, zapovjednik Eskadrile borbenih aviona pukovnik Christian Jagodić i zapovjednik izraelske Zračne baze Ramat David izveli su zajednički let avionom MiG-21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u vojnoj bazi na Plesu u petak.

U toj prigodi, pukovnik Jagodić i izraelski zapovjednik razmijenili su oznake u zastave Hrvatske i Izraela te prigodne poklone koji će, kako su kazali, zauvijek podsjećati na povijesni zajednički let hrvatskog i izraelskog pilota u Hrvatskoj.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Damir Krstičević još jednom se zahvalio izraelskim pilotima i izaslanstvu na dolasku u Hrvatsku i naglasio kako mu je posebna čast što će izraelski piloti zajedno s hrvatskim pilotima iznad Knina, sudjelovati u obilježavanju 23. obljetnice VRO Oluja.

„Nakon leta našeg pilota Željka Ninića u zrakoplovu F-16 u Izraelu, imali smo priliku vidjeti let izraelskog pilota u avionu MiG-21. To je potvrda strateškog partnerstva i prijateljstva s Državom Izrael. Veselim se kao ministar obrane da će u nadolazećem razdoblju naši piloti imati priliku učiti od najboljih, a to su upravo izraelski piloti“, rekao je i dodao kako se nabavkom aviona F-16 ostvaraju snovi poginulog junaka Rudolfa Perešina i svih ostalih poginulih u Domovinskom ratu koji su željeli letjeti na ovom avionu, postaju stvarnost.

„Hrvatsko nebo čuvat će moderni zapadni lovac F-16, a naš je san da 2020. godine kada slavimo 25 godine pobjede u operaciji u Oluja, na nebu vidimo F-16 Barak. Mi ćemo ga zvati Oluja i Bljesak”, poručuje ministar.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov kazao je kako su hrvatski piloti još jednom dokazali visoku razinu spremnosti i sposobnosti.

„Siguran sam da ćemo u nedjelju, leteći zajedno u zračnom programu povodom Oluje, poslati svijetu jasnu poruku: Hrvatska i Izrael su prijatelji i šaljemo poruku mira“, rekao je Šundov.

Zapovjednik izraelske Zračne baze Ramat David rekao je kako je let u MiG-u 21 s pukovnikom Jagodićem izvrsno iskustvo te zahvaljuje na srdačnoj dobrodošlici i priznaje: „Prije svega, moram reći kako imate prekrasnu zemlju, prekrasan pejzaž i vratit ću se ovdje svakako ponovno. No, ono što je najvažnije – imate izvrsne pilote, prave i vrhunske profesionalce i siguran sam kako će nakon iskustva leta u MiG-u 21 biti spremni za let na F-16“, kazao je zapovjednik i zahvalio pukovniku Jagodiću na sjajnoj vožnji u avionu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

„F-16 je avion je moderan zapadni lovac koji je u slučaju Države Izrael, ispunio svaku zadaću i svrhu za koju je bio namijenjen. Filozofija aviona F-16 takva je da je prilagođena potrebama pilota – pilot je u fokusu kao i sve njegove eventualne potrebe, u odnosu na avione druge generacije. Vjerujem da ćete itekako uživati u korištenju takvog modernog aviona“, rekao je.

Pukovnik Jagodić u toj je prigodi kazao kako izrazito cijeni posjet izraelskih prijatelja i poručuje kako je zajednički let dokazao visoku razinu profesionalizma i standarde s kojima hrvatski piloti raspolažu.

„To nam je jako važno jer je samnom letio zapovjednik Zračne baze Ramat David u kojoj će se vršiti obuka hrvatskih pilota kako bi se iz prve ruke uvjerio kakvi su hrvatski piloti profesionalci i kakav izvrstan posao odrađujemo“, kazao je Jagodić i dodao kako je zapovjednik izraelske zračne baze potvrdio kako hrvatski piloti neće imati nikakvih problema prilikom nadolazeće preobuke.

„Ovo je početak vojne suradnje, odnosno suradnje borbenih pilota nakon suradnje protupožarnih eksadrila iz 2016. godine i zato je ovaj let itekako značajan za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo“, poručuje pukovnik Jagodić.

Direktor izraelskog SIBAT-a, general Michel Ben Bauruch izrazio je zadovoljstvo zbog kvalitetne vojne suradnje između dvije države i poručio: „Hrvatski piloti pokazali su svoju izvrsnost i moram reći kako mi je čast što ćemo imati priliku sudjelovati na proslavi 23. obljetnice Oluje u Kninu, hvala vam na tome “.