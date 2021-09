Grad Zagreb nedavno je najavio da obnavlja vozni park. Tomislav Tomašević i njegova administracija za potrebe Grada i gradskih tvrtki nabavljaju 50-ak novih automobila, od kojih će dvadeset automobila biti takozvani „zeleni automobili“, odnosno hibridi i električni automobili.

Pet novih vozila koja se nabavljaju bit će električni, dok će 15 njih biti plug-in hibridi. Odluka je to, pojašnjavaju nam nakon našeg upita, koja predstavlja početak sveobuhvatne promjene pristupa vezano uz nabavu vozila koje koristi Grad, a kojom žele poticati zelenije oblike cestovnog prometa.

Što se tiče samog natječaja za javnu nabavu automobila, iz Grada kažu da kao i u prijašnjim natječajima, u cijenu dnevnog najma uključeni su redovni servisi, sezonske zamjena pneumatika, osnovno osiguranje, kasko osiguranje te zamjensko vozilo iste ili više klase, dok troškove goriva snosi naručitelj.

Mjesečni troškovi manji za 15 tisuća kuna

"Zeleni automobili" znače i određenu uštedu za gradski budžet. Postojeći vozni park Grada Zagreba, gledano u razdoblju od prethodna tri mjeseca (lipanj, srpanj i kolovoz), u prosjeku je na gorivo trošio oko 49.567,00 kuna mjesečno, odgovorili su nam iz Ureda gradonačelnika.

Ta bi svota sada trebala biti manja.

"Novom nabavom, tj. povećanjem udjela čistih vozila voznog parka Grada Zagreba na 40 posto očekujemo da će se troškovi goriva smanjiti za 28,4 posto, tj. očekujemo da će se na gorivo trošiti cca 35.490,00 kn/mjesečno“, pojašnjavaju nam nadalje iz Grada.

Ističu da povećanje udjela čistih vozila u odnosu na ukupni vozni park (40 posto), "jasno pokazuje u kojem smjeru planira razvijati i poticati korištenje osobnih vozila, a to je značajno smanjenje emisije CO2".

U tri godine - 750 tisuća kuna manje

Gradska administracija trenutno koristi 44 automobila, što prema podacima koje su nam dostavili iz grada znači da jedan automobil mjesečno potroši goriva u iznosu od oko 1.126,50 kuna.

Pedeset automobila, koliko ih grad planira nabaviti, mjesečno bi trošilo 56.325,00 kuna goriva. Za vremenski period od tri godine (na koliko se nabavljaju novi automobili), iznos za potrošeno gorivo bio bi 2.027.700 kuna.

No, brojke će ipak biti malo drugačije, a zbog hibrida i električnih vozila u floti, mjesečno će se za gorivo potrošiti oko 35.490,00 kuna. Odnosno, u tri godine, Grad Zagreb će na gorivo potrošiti oko 1.277.640 kuna.

Kada se podvuče crta, zbog "zelenih automobila" u voznom parku Grad Zagreb mogao bi uštedjeti oko 750.060,00 kuna u periodu od tri godine.

Inače, kada je preuzeo funkciju gradonačelnika Zagreba, u voznom parku je bilo 146 automobila, a nakon drastičnog reza, otpala su 102 vozila.

Nastavno na prosječnu potrošnju, odnosno uzevši u obzir da je jedan automobil trošio otprilike 1126,50 kuna goriva mjesečno, ispada da je u administraciji pokojnog gradonačelnika Milana Bandića na mjesečnoj razini za gorivo izdvajano oko 164.469,00 kuna, a to bi značilo da su trogodišnja davanja za gorivo bivše gradske vlasti bile oko 5.920.884,00 kuna.

Jasno, ovo nisu točni izračuni jer i same cijene goriva variraju od mjeseca do mjeseca, no može se uzeti kao neki okvirni izračun za zadnjih nekoliko godina bivše gradske vlasti.

Cijena vozila poskupila na globalnom nivou

Iz Ureda gradonačelnika komentirali su nam i medijske napise da nabavljaju "skuplje automobile nego što su bili Bandićevi".

"Obzirom da u upitu navodite da su se u medijskom prostoru pojavile teze da je postojeći postupak javne nabave skuplji od prijašnjih, potrebno je istaknuti da su na globalnom nivou vozila pokupila, da su usluge općenito pokupile kao što je slučaj i za većinu roba. U skladu sa tim trendom rađena je i projekcija cijena, tj. nabave vozila", pojašnjavaju nam.

Napominju i da u kalkulaciju cijena nisu uračunati poticaji Republike Hrvatske za nabavu čistih vozila, a čijim dobivanjem se cijena nabave u konačnici značajno smanjuje.

"Uzevši sve gore navedeno u obzir procijenjena vrijednost nabave 50 vozila/1 godinu od 1.800.000,00 kuna (5.400.000,00 kn/3 godine) je procijenjena maksimalna cijena", zaključuju iz Grada Zagreba.