IZRAČUNALI KOLIKO JE KORONAVIRUS DO SADA KOŠTAO HRVATSKO ZDRAVSTVO: ‘Na ovo nismo računali, a svaka lipa je važna’

Daleko najveći dio iznosa koji je zdravstveni sustav dosad utrošio na epidemiju koronavirusa, potrošen je na testiranja

Epidemija koronavirusa traje nešto duže od šest mjeseci, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) ona je koštala više od 250 milijuna kuna. Posve točno: 258.200.823 kune, od čega je najveći dio potrošen na testiranja.

Dosad je napravljeno 175.346 testiranja, a njihov ukupni trošak je 200.154.907 kuna. Više od 33 milijuna izdvojeno je za liječenje bolesnika, a za bolest i izolaciju nešto manje od 24,5 milijuna kuna, piše Jutarnji list.

Trenutni troškovi liječenja manji nego proljetos

“Proračun HZZO-a je 27,5 milijardi kuna, tako da ovih 258 milijuna kuna za koronavirus nije izdvajanje koje se čini ogromno na tu sumu novca. Primjerice, na skupe lijekove odlazi 1,8 milijardi, na lijekove na recept 3,5 milijardi. No, mora biti jasno da su Covid-19 i ova epidemija nešto na što nismo računali, a, naravno, svaka lipa je važna”, kazao je ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić.

On napominje da su od Vlade dobili na posudbu tri milijuna kuna, a tijekom proljeća se davalo 4000 kuna za zaposlenike ugroženih tvrtki i oslobađali su od davanja. Vukelić smatra da su trenutno troškovi liječenja manji nego su bili u ožujku, travnju i svibnju.

“Vjerojatno je stvar u tome što su obolijevali mlađi i zdraviji ljudi s jačim imunitetom. No, ako jesen bude onakva kako se to stalno govori, s težim kliničkim slikama i više oboljelih iz starije populacije i kroničnih bolesnika, to automatski znači više intenzivnih liječenja koja su skupa. Tu su i respiratori, a često i dugotrajna liječenja”, rekao je ravnatelj HZZO-a.

