Nakon što smo objavili tekst o krađama na grobljima, velik broj čitatelja na društvenim je mrežama iznio svoja potresna iskustva o krađama s grobova njihovih najmilijih.

Čitatelji svjedoče da se krade sve, od aranžmana preko svijeća pa čak do željeznih ručki na grobnim pločama:

"Nažalost, istina! Danas staviš cvijeće, sutra nema više! Pokojni suprug je jako puno vremena provodio na grobu našeg sina i uvijek se ljutio jer upali svijeću, ode do groba moje mame, vrati se, svijeće nema! Strašno!"

"A kad iščupaju cvijeće… pa posade u svoj cvjetnjak… i to cvijeće tako lijepo raste i cvate… mene jeza hvata."

"Dva puta, s maminog groba, sve. Aranžman, svileno cvijeće iz vaze i svijeće. Kao da je netko sa maminog groba jednostavno premjestio na svoj. Žalosno, poražavajuće koliko je to nisko."

"Iščupali su mi brončanog anđela sa spomenika, a za Badnjak su ukrali veliki aranžman, katastrofa, da mi ga je uhvatiti, ja bih mu sudila."

"Kod nas su s grobnih ploča pokrali željezne ručke i sve što je bilo od željeza. Nažalost, nikad uhvaćeni."

"Što sam doživjela ne bih nikom poželjela, nakon sahrane majke opustošili cijeli grob, pokrali skoro sve vijence, čak i aranžman od unuka koji je bio na lijesu. Žalili se upravi i nikom ništa, samo isprika…"

'Meni svake godine kradu'

Čitatelji upozoravaju da se krađe događaju na svim grobljima i svakodnevno, ali daleko je najviše krađa za blagdan Svih svetih:

"Ja sam gotovo svake godine na Sve svete bio pokraden kad bih kupio aranžman, cvijeće na grobu. Strašno, ali istinito."

"Više se ne usuđujem staviti ništa osim upaljene svijeće na godišnjicu. U nadi da mi i nju koja sagorijeva za NEČIJU DUŠU, neće netko ukrasti."

"Meni svake godine ukradu."

"Na svim grobljima ista priča."

Krade se i s dječih grobova

Nema opravdanja za krađu s posljednjeg počivališta najmilijih, ali krađa s dječjeg groba posebno ostavlja bez riječi:

"Poznat mi je taj osjećaj tuge i nemoći, moja sestra i šogor to konstantno doživljavaju da im s dječjeg groba kradu cvijeće, svijeće, porculanske figurice."

"Meni je dite od 11 godina bilo pokopano na groblju Lovrinac u Splitu i doživljavala sam šokove da nisam mogla doći k sebi. Danas stavim u vazu 10 bijelih ljiljana, sutra dođem, ono samo dva u vazi. Koliko mi je nestalo aranžmana, vaza, to sam bog zna. Onda sam kupila grobnicu u Dugopolju i pribacila svoje dite i spasila se jer sve što stavim na grob to i nađem, nitko ne dira jer su na selu grobovi svetinja."

Nadzorne kamere

Iz zagrebačke podružnice Gradska groblja napominju da su groblja javna površina te da nemaju obvezu čuvanja privatne imovine na grobnim mjestima. Inače, kada je Zagreb u pitanju, cijene usluga podružnice Gradska groblja narasle su za 100 posto u 2019. godini, da bi dvije godine kasnije bile smanjene za oko 20 posto.

Dodajmo tome da korisnik za korištenje grobnog mjesta plaća godišnju grobnu naknadu koja se koristi za godišnje održavanje groblja, odvoz otpada, održavanje cesta i staza, vodovodne i kanalizacijske mreže te održavanje objekata na grobljima. Mnogi čitatelji navode da bi usluga trebala obuhvaćati i videonadzor groblja:

"Da imaju volje, dalo bi se to riješiti. Dovoljno love ima da se postave kamere. Koliko samo naplaćuju grobnice i ostalo. Sve u kešu."

"Uprave groblja bi trebale tražiti postavljanje više videonadzora, plaća se za održavanje groblja."

"Ja mislim da krađe ne bi bilo da Gradska groblja postave čuvare da obilaze groblja. I meni su više puta ukrali aranžmane, skupe lampaše i čak maćuhice posađene."

Podsjetimo, Zagrebački Holding, podružnica Gradska groblja, u odgovoru na naš upit je najavio da u narednim godinama planira osigurati sredstva za uspostavu video nadzora kako bi se izbjegli ovakvi neprihvatljivi događaji.

'Ako ukradeš i ove lampione...'

U međuvremenu, jedna čitateljica podijelila je svoje iskustvo i kako se uspjela 'obračunati' s onima koji pokušavaju krasti s groba:

"To je već godinama istina. Kad sam se već naljutila, ispod lampiona sam napisala na papir 'Ako ukradeš i ove lampione, dao Bog da budu na tvome grobu što prije' i lampioni nisu bili na istom mjestu, ali nisu odneseni. Tako napišem i pod aranžman, pomaknuti budu ali nisu odneseni i to je to."

Krađe diljem Hrvatske:

Sisak

"Kradu sa ploča ručke …i onda oštete i spomenik… tako je na spomeniku mog oca… u Sisku... Viktorovac… godinama se krade…od ručki…cvijeća... anđela…."

"Tako je i u Sisku, sve pokradoše, što god staviš na grob, naročito ako su veći skuplji aranžmani."

Petrinja

"Ja sam danas stavila aranžman i došla sutra, njega više nije bilo, u Petrinji."

"Doživjela, i to u Petrinji."

Tuhelj

"Doživjela sam i ja to neugodno iskustvo. Na starom groblju u Tuhelju. Donijela sam na grob mami veliki aranžman i živo cvijeće za Sve svete. Kad sam došla za dva mjeseca, nema aranžmana. Žalosno i jadno."

Rijeka

"Nažalost, ima toga i u Rijeci."

Zagreb

"Već godinama na Miroševcu."

"Na Miroševcu. Ode sam aranžman."

"I na Markovu polju meni svake godine odnesu."

"Imam jako loša iskustva s Mirogoja, ne znam ni sama koliko puta ukradeni aranžmani od svježeg i umjetnog cvijeća, buketi u vazi."

"Na Mirogoju je to redovna praksa. X puta su pokrali aranžmane, svijeće na bateriju, čak su i trajnicu izvukli iz zemlje ispred spomenika. Dno dna. Na žalost, zbog takvih smradova, prisiljena sam roditeljima stavljati jeftine aranžmane i svijeće."

Makarska

"I u Makarskoj je isto. S tatinog groba odnesen je odmah sljedeći dan. Strašno."

Split

"Meni je dite od 11 godina bilo pokopano na groblju Lovrinac u Splitu i doživljavala sam šokove da nisam mogla doći k sebi. Danas stavim u vazu 10 bijelih ljiljana, sutra dođem, ono samo dva u vazi. Ne samo to. Koliko mi je nestalo aranžmana, vaza, to sam bog zna. Onda sam kupila grobnicu u Dugopolju i pribacila svoje dite i spasila se jer sve što stavim na grob to i nađem, nitko ne dira jer su na selu grobovi svetinja."