IZNENAĐUJUĆA OBJAVA ZNANSTVENIKA LAUCA: ‘Činjenica da se virus širi nije loša, već zapravo dobra vijest’; A onda je sve objasnio…

‘Činjenica da se virus sada širi nije loša, već zapravo dobra vijest i da na to možemo gledati kao na neki oblik prirodnog cijepljenja koji će nam olakšati situaciju na jesen kada će nam se vratiti teži’

Gordan Lauc, naš domaći znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade RH, jučer je na svom Facebook profilu objasnio i objavio jednu važnu vijest vezanu za koronavirus. Pojasnio je da se radi o pozitivnoj vijesti, a riječ je o kako Lauc kaže, “vrlo važnom istraživanju provedenom na švedskom Karolinskom Institutu koje je objavljeno u uglednom časopisu ‘Cell'”.

“Istraživanje je provedeno na razmjerno malom broju ispitanika (206) pa to vjerojatno treba ponoviti prije no što možemo biti potpuno sigurni, no rezultati su iznimno ohrabrujući. Rezultati ove studije pokazali su da i ljudi koji su COVID-19 preboljeli s vrlo malim ili nikakvim simptomima, pa čak i članovi obitelji pozitivnih osoba koje same nikada nisu bile pozitivne razvijaju takozvane T-stanice specifične za SARS-CoV-2. T-stanice značajan su element našeg imunog sustava i pomažu u borbi protiv virusa, što znači da su osobe koje ih imaju barem djelomično, a možda i potpuno zaštićene”, napisao je Lauc.

‘Dobro je da se virus širi’

“Ovo je iznimno važna informacija, posebice u sadašnjoj situaciji kada se virus širi Hrvatskom (i Europom) bez većih posljedica na zdravlje, tj. imamo vrlo malo teško bolesnih. To znači da činjenica da se virus sada širi nije loša, već zapravo dobra vijest i da na to možemo gledati kao na neki oblik prirodnog cijepljenja koji će nam olakšati situaciju na jesen kada će nam se vratiti teži, zimski COVID-19”, objavio je Lauc.

Za kraj, domaći znanstvenik je napisao da se ipak ne treba potpuno opustiti i da osobe koje pripadaju rizičnoj skupini trebaju sačekati cjepivo, a ne riskirati zarazu jer ovaj “ljetni Covid” ipak može biti uzrok teške, a možda i fatalne bolesti.

