IZNENAĐENJE ZA KUPCE: Nijedan Konzum ne radi u nedjelju, objasnili su zašto

U nedjelju neće biti isporuke usluge Konzum Klika i neće biti DRIVE in i pokupi usluge

Konzum je obavijestio na svojim stranicama kako će imati prilagođeno radno vrijeme zbog složenosti postupka prelaska u Konzum plus d.o.o. i kako će zbog toga sve prodavaonice Konzuma biti zatvorene u nedjelju, 31. ožujka.

Rezultat Nagodbe

Kako navodi, prodavaonice Konzuma će imati redovno radno vrijeme osim onih prodavaonica koje redovno rade duže od 21 sati. Naime, i one će raditi do 21 sat.

Od ponedjeljka, 1.4.2019. Konzum d.d. počet će poslovati kao zrcalna kompanija Konzum plus d.o.o. što je rezultat provedbe Nagodbe u procesu izvanredne uprave Agrokora. Konzum logotip i ostali vizualni elementi ostaju isti i neće se mijenjati, a svim zaposlenicima se ugovor o radu prenosi u Konzum plus d.o.o. te zadržavaju jednaka prava kakva su imali i do sada.