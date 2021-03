IZNENAĐENJE NA VRHU KARLOVAČKE CRKVE: Radnici skidali križ pa pronašli svitak; Konzervatori će otkriti što na njemu piše

Tijekom skidanja oštećenog križa s crkve Presvetog Trojstva u Karlovcu pronađen je zapečaćeni svitak papira iz 1794., a iako su takvi svici uobičajeni, konzervatori će otvoriti kapsulu i otkriti sadržaj svitka

Prilikom skidanja križa koji se u potresu odvojio od zvonika crkve Presvetog Trojstva u Karlovcu pronađen je zapečaćeni svitak papira u staklenoj sondi iz 1794. godine. Križ s jabukom skinut je s visine od 57 metara uz pomoć velikih dizalica, a svitak koji je tom prilikom pronađen bit će otvoren u kontroliranim uvjetima.

Pročelnica Konzervatorskog odjela u Karlovcu Sonja Kočevar rekla je da će se konzultirati s Hrvatskim restauratorskim zavodom i da će “vremensku sondu” iz tornja otvoriti stručnjaci konzervatori kako se ne bi oštetila, a mediji će, najavila je, biti obaviješteni o mjestu i vremenu otvaranja dokumenta.

Nije neobičan pronalazak

Pronalazak nije neobičan jer je bio običaj da se pri gradnji crkava u lukovice stavljaju dokumenti, što se čini i danas – u lukovice crkava koje se obnavljaju, u stare gradove te temelje novih zgrada. Kočevar je izvijestila da će se u obnovu 227 godina stare lukovice zvonika i križa s jabukom financijski uključiti Grad Karlovac, Karlovačka županija i Ministarstvo kulture, a očekuje se i pomoć iz Europskih fondova za obnovu nakon potresa. Rekla je kako vjeruje da će se povijesni križ s crkve Presvetog Trojstva moći obnoviti i vratiti nakon obnove njezina zvonika.

Jedan od trojice pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja koji su skidali križ Marko Rakovac rekao je da se križ ljuljao, no, dodao je, njegovi kolege Tin Butala i Mateo Trop i on imaju iskustva s uklanjanjem dijelova građevina koji se miču, primjerice dimnjaka i nestabilnih dijelova krovišta. Uklanjanje križeva uvijek je zahvat s puno emotivnog naboja, pogotovo za lokalno stanovništvo, rekao je i dodao da je ih svećenik blagoslovio prije nego što su se digli na zvonik.

Opsežna rekonstrukcija

Župni vikar fra Mate Bašić rekao je kako je tužan zbog svega i da nije problem samo u križu, nego u lukovici, te da će se morati skinuti zvonik do ispod sata i rekonstruirati jer su se u potresu pomaknule grede. Za dokumente stare 227 godina rekao je da su sačuvani u bakrenoj cijevi unutar koje je još staklena cijev kroz koju se vidi kaligrafski zapis, više slojeva papira. Dodao je kako jedva čeka da se sonda otvori i pročita što u dokumentima piše.

Zvonik je prilično oštećen, velik je pomak između greda iznad sata, koje su ili trule ili oštećene, pa će se zvonik morati rekonstruirati te popraviti mehanizam sata koji ne radi, rekao je i dodao da je riječ o satu starom 250 godina, a takva su samo tri u Hrvatskoj. Što se obnove križa tiče, rekao je kako se vidi da ga je “pojelo vrijeme” i da je jako oštećen, a tek treba vidjeti hoće li se moći obnoviti i vratiti, ili će se morati raditi novi, istog oblika, što će odlučiti Hrvatski restauratorski zavod.

Gvardijan fra Krunoslav Albert uočio je na vrhu križa meteorološku napravu po kojoj se križ okretao, zajedno s mehanizmom barometra u jabuci ispod križa, i to tako da je križ bio poravnat usporedno s Radićevom ulicom kad je bilo sunčano, a za kišnog vremena okomit na nju. Sve će to do daljnjega nedostajati građanima, rekao je fra Krunoslav Albert. Na crkvu je oko 15 sati postavljen zamjenski križ.