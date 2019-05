IZNAJMLJIVANJE – KRUH SA 7 KORA: ‘Na balkonu su od lonaca za cvijeće napravili roštilj; Deset danas smo čistili iza pet Talijana’

Iako se za iznajmljivanje misli kako je lagan posao, a novac samo curi, ispada kako je i to ‘kruh sa sedam kora’

Turistička sezona polako prilazi k vrhuncu, no zbog vremenskih neprilika to nije onako kako su se nadali hotelijeri i iznajmljivači. Dok se navala na apartmane i sobe ne pojača, oni se uređuju i dotjeruju. Sve veća potražnja znači i sve veću ponudu, ali i sve veće gunđanje turista ako im nešto nije po volji. No, i iznajmljivači se žale, pogotovo oni koji svoje sobe, stanove i apartmane iznajmljuju ispod tržišne cijene. Oni privlače turiste slabije platežne moći, ali i očito slabijih higijenskih ili društvenih navika.

Amerikanke šokirale iznajmljivača

“Apartman sam iznajmio Amerikankama, bila mi je prva godina pa sam spustio cijenu nadajući se da ću privući više gostiju. To mi je bila najlošija odluka do sada koju više nisam ponovio. Prijavile su mi da im u apartmanu ne radi televizija pa sam došao vidjeti u čemu je problem. One su taman odlazile na plažu i samo su mi rekle kako je daljinski pokvaren i da ne mogu mijenjati programe. Čim sam ušao u apartman “strefio me šlag” i nisam mogao vjerovati kako te cure žive. Klima je radila “tuta forca”, vrata od balkona su bila otvorena, svuda po krevetu bili su razbacani mokri šugamani, a od njihove robe se po podu nije moglo nigdje ugaziti”, govori Ante iz Makarske za Splitski dnevnik.

‘Smart home’ spašava financije

Ante je daljinski pronašao, ali na umivaoniku u toaletu koji je bio poplavljen. Iznenađenjima tu nije bio kraj, jer su ga Amerikanke prethodno “utopile” u Coca-Coli. Svoj problem Ante je riješio dizanjem cijena pri sljedećem najmu.

Željka iz Splita morala je ugraditi “smart home” sustav zbog rastrošnih turista.

“Računi su mi bili toliko veliki da smo se ja i muž počeli pitati isplati li se uopće baviti turizmom. Klimu ne bi gasili nikako, bili u apartmanu ili ne, a svjetlo je također gorjelo non-stop. Čak smo investirali i u ugradnju sustava koji gasi klimu čim se otvore vrata od balkona, nismo imali izbora”, jadala se Željka.

Ultraši potvrđuju stereotipe

No, oni nisu prošli strahote koje su doživjeli iznajmljivači koji su svoje stanove dali partijanerima s Ultre, koji time potvrđuju sve negativne stereotipe.

“Nismo puno preuređivali na svu sreću, jer smo rekli prva nam je godina pa ćemo samo vidjeti kako nam ide. Uzeli smo pet Talijana, bili su pristojni, tako nam se na prvi pogled učinilo, ali smo se prevarili. U tri dana koliko su bili kod nas iščupali su nam wc školjku, ispovraćali cijelu sobu, a boce alkohola smo nakon njihovog odlaska nalazili na mjestima gdje smo mislili da to nije moguće. Deset dana smo čistili sobu i zarekli se da je više nećemo iznajmljivati za Ultru, ali smo se predomislili i iduće godine ponovno smo je dali u najam. Ovog puta smo unaprijed uzeli polog i nismo imali nikakvih problema. Bila su nam tri Danca i sve je završilo u najboljem redu”, kaže Ana iz Žrnovnice i priznaje kako joj nije bilo lako ponovno iznajmljivati jer je za uređenje sobe dala više novca nego što ga je zaradila.

Slična je stvar i na otocima, a neke priče posebno iznenađuju. Najupečatljivije su one o turistima koji traže prekrivače usred ljeta, do onih koji su na balkonu napravili roštilj od lonaca za cvijeće. Ispada tako da gost ipak nije uvijek u pravu.