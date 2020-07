IZNAJMLJIVAČI REŽU CIJENE: ‘Čim se pojavi vijest o većem broju novozaraženih, krenu otkazivanja’; Evo koliko sad traže za smještaj na moru

‘Čim se pojavi vijest o većem broju novozaraženih, buking stane i krenu otkazivanja’

Jedna veća krčka turistička agencija opisala je za Novi list kakva je trenutačna situacija s bukingom i cijenama, rekavši da trenutačno rade s oko 50 posto prometa od lani, iako su računali na oko 20 posto.

“Buking ide potpuno u skladu s vijestima o epidemiološkoj situaciji. Čim se pojavi vijest o većem broju novozaraženih, buking stane i krenu otkazivanja. Isto tako, kad su vijesti dobre, rezervacije su dobre. Sve ide last-minute, bukira se čak i samo dan ranije. S obzirom na situaciju, svi iznajmljivači su korigirali cijene nekih 15 do 20 posto”, rekli su iz agencije.

Velika ponuda i pad cijena

Govoreći o situaciji u prvoj polovini srpnja ove sezone, Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija Hrvatske gospodarske komore (HGK), rekao je kako su cijene jednostavno odraz ponude i potražnje.

“Mi u ovim trenucima imamo golem pad potražnje, a veliku ponudu. Samim time cijena pada i svaki vlasnik kapitala, dakle, hotela, apartmana ili broda, je taj koji si mora napraviti računicu u kojoj će nešto što je lani naplaćivao 100, danas naplaćivati 50. Ali isto tako ne smijemo zaboraviti jednu stvar, a to je da se svi mi u turizmu ove godine borimo da smanjimo gubitak”, rekao je Žgomba za Novi list.

Žgomba napominje kako je jako teško generalizirati o smanjenju cijena. Kod nekih iznajmljivača pad je i do 70 posto, a neki su snižavali tek desetak posto, no nekakav prosjek je 20 do 25 posto. Prilikom direktnog bukinga moguće je cjenkanjem pregovarati i povoljniju cijenu ili neki dodatni bonus.

Dugogodišnji gosti

“Kod nas najbolje prolaze oni koji imaju dugogodišnje, lojalne goste, a koji su se i prvi vratili”, kaže stručnjak za obiteljski smještaj i koordinator Pododbora za obiteljski smještaj Udruge Glas poduzetnika Nedo Pinezić.

Najviše su pod pritiskom snižavanja cijena južne županije koje su oslonjene na aviogoste i jaka tržišta poput britanskog i američkog. “Moramo znati da su cijene koje su se ondje postizale bile u najmanju ruku dvostruko veće nego na Sjevernom Jadranu, za sve vrste smještaja.

Ono što je kod nas bilo 100 eura, tamo je bilo 200 eura i sada kada to tržište ne funkcionira, teško se spustiti na neku nižu razinu tako da ljudi, ovisno o tome u kakvoj su situaciji, nastoje privući goste raznim akcijama. To ne treba osuđivati, jasno je da će netko, tko je u kreditu, radije zaraditi i 10 eura nego ništa”, kaže Pinezić.

Padaju cijene i hotela

To nije karakteristično samo za obiteljski smještaj, tako da su i cijene u hotelima znatno pale. “U pravilu što su hoteli bolje popunjeni, to su cijene niže. U prosjeku je to nekih 20 posto, što je i očekivano s obzirom na to da smo lani imali rekordnu sezonu u kojoj su i ovako bile cijene pretjerane”, dodao je Pinezić.

Svih ovih godina, kaže, u obiteljskom smještaju nudilo se noćenje u najvećem rasponu cijena, od 10 do 50 eura. S druge strane, kuće za odmor u Istri i na Kvarneru dosta dobro drže razinu cijena.

“Nažalost još uvijek nije zaživjelo mapiranje zemlje po regijama. Naime, mi imamo situaciju da zbog Đakova ili Zagreba ljudi ne žele doći u Istru jer ne znaju koliko je to udaljeno”, upozorava Pinezić za Novi list.

