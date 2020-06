IZNAJMLJIVAČI O HDZ-OVOM PORTALU ZA BOOKING: ‘Zašto bi Hans iz Njemačke rezervirao smještaj preko stranice HDZ-a?’

Poduzetnica Slavica Grkeš ističe da je najproblematičnije pitanje marketinga

Nakon što je HDZ najavio kako će pokrenuti portal za booking s provizijom od pet posto, nije trebalo čekati dugo na reakcije.

Na objavu HDZ-a osvrnuo za Dubrovački dnevnik osvrnuli su se Nino Dubretić, predsjednik Zajednice obiteljskog smještaja za Dubrovnik i Slavica Grkeš, djelatnica turizmu i iznajmljivačica.

“Ovdje vidim više problema koji su sporni. Naime, oni žele našim novcem stvarati konkurenciju putničkim agencijama koje također prodaju smještaj putem svoje stranice. Najveći problema je zapošljavanje ljudi i izdvajanje za marketing. Booking portal mora imati korisničku podršku ljudi koji najčešće rade 24 sata u tri smjene. Vojska ljudi rade za Booking.com, Airbnb i slične platformama, tu su ljudi koji rade naplate, isplate, reklamacije, programeri… Koliko oni ljudi planiraju zaposliti to nitko ne zna i ne može kontrolirati brojku. Ispada da je ovo idealna prilika za širenje javne službe takozvanog uhljebistana”, rekao je Dubretić i dodao kako se, po njemu radi o neograničenom prostoru za malverzacije.

Zašto bi Hans iz Njemačke bukirao preko HDZ-ove stranice?

Postavio je i pitanje zašto bi Hans iz Njemačke bukirao preko HDZ-ove stranice, a ne preko Bookinga ili Airbnb-a.

“Gostu je cijena jednaka, ali pitanje je zašto bi Hans iz Njemačke bookirao preko HDZ-ove stranice, a ne preko Booking.com-a gdje je možda genius korisnik i ima popust. Nije mu jeftinije, a uopće ne zna da postoje. Da bi ušli Hansu u kompjuter moraju neograničeno uložiti u marketing, a to su sve sredstva koja bi išla iz proračuna. Google kao potencijal direktnih rezervacija ne mogu koristi jer bi tu proviziju koja im je jedini prihod on ‘pojeo’. Uglavnom, najviše me zabrinjava financijski aspekt priče koji je upitan kao i zapošljavanje”, ispričao je.

“Usko surađujem i s Booking-om i Airbnb-om, kao i s ostalim portalima i turoperatorima preko kojih prodajemo usluge noćenja u privatnom smještaju. Znate li koliki je budžet Booking.com-a za marketing na Google-u? Neograničen! Toliko ljudi svakodnevno na društvenim mrežama komentira rad turističkih zajednica, kojih je u Hrvatskoj 330 i u ovom momentu ih je previše. Svaki dan svjedočim praznim poslovnim prostorima odakle su izašle firme iz realnog sektora i u konstantnoj sam komunikaciji s vlasnicima turističkih agencija u Dubrovniku koji su jutros, revoltirani ovom odlukom zvali, slali poruke i dogovarali sastanak”, kaže Grkeš i dodaje kako je svjesna da su privatni iznajmljivači “odrezani iz svake mjere i komunikacije od strane države, gradova i turističkih zajednica”.

“Sad se ide napraviti nekakav „plot twist“ kako će HDZ i HTZ spasiti iste. Kakav spin”, dodaje Grkeš.

“TZ-i bi morali biti dostupni 24 sata s nedjeljom i raditi po tri smjene ako se prihvate ovoga”

Grkeš se pita i otkud novac za nešto što je, po njoj 100-postotni gaf.

“Možete odabrati proviziju 15 posto, ako želite biti više rangiran ponudi se jednostavno viša proviziju. Tako funkcioniraju i neki drugi portali, a kako bi to funkcioniralo kod države? Kuščević ponudi veću proviziju i onda u svakom mjestu bude rangiran prvi ili? Ako bi se turističke zajednice prihvatile ovog posla morali bi raditi tri smjene i nedjeljom biti dostupni 24 sata kao i svi mi koji radimo u turizmu. Ispade da je bolje sve nas ostaviti bez posla kako bi se opravdala nečija radna mjesta koja mi plaćamo”, rekla je.

‘Zašto izmišljaju toplu vodu našim novcem?’

Dodala je kako je zabrinjava nekoliko pitanja, kako će raditi naplate, koliko će se uložiti u marketing, zašto izmišljaju toplu vodu našim novcem?

Usput je HDZ-u nekoliko minuta osmislila besplatnu strategiju u turizmu.

“Imate najbolje i najskuplje automobile u Hrvatskoj pa onda lijepo odmah nudite usluge transfera. Imate i vozače. Imate jako puno turističkih vodiča zaposlenih po TZ-ovima pa odmah mogu raditi i ture na ugovor o djelu kao dodatni posao. S obzirom na to da se lagano digitaliziramo, možete uvesti smjenski rad, pa ove sve prostore po institucijama koje ostanu prazni zbog smjenskog rada, pretvorite u apartmane i iznajmljujte. Dosta članova ima pašnjake po imovinskim karticama pa tamo mogu raditi kampove i isto ih oglasiti na vašoj platformi. Neka Uljanik napravi par brodova za ture po Hrvatskoj ili lokalne izlete pa i to možete raditi. A i ne morate, ako nastavite ovako, moći ćete kupiti naše za kunu”, zaključila je.