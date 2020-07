IZNAJMLJIVAČI JEDVA ČEKAJU ‘DRŽAVNI BOOKING’, ALI POSTOJI JEDAN PROBLEM: ‘Glavno pitanje je – je li država spremna na ovo’

Država planira napraviti svoju verziju Booking.coma, koju iznajmljivači s nestrpljenjem očekuju, no postavlja se pitanje njegovog financiranja zbog niske provizije

Iako dobar dio jadranske obale nije pun turista kao u ranijim godinama, iznajmljivači ne gube duh. Nekima je to posao za cijelu obitelj, a nadaju se da će im u privlačenju turista pomoći i vladina stranica za iznajmljivanje smještaja, kolokvijalno znan kao “državni booking”.

“Čuli smo za državni booking i mislimo da je to dobro. Što se više radi na bookingu, promidžbi i reklami, sve je bolje”, smatra iznajmljivačica Željka Šeparović s Korčule, dok Antonio Šeparović za RTL dodaje: “Definitivno je to bolje od ostalih agencija koje se time bave i mislim da bi nam to dosta pomoglo.”

HTZ prate milijuni u svijetu

Slične dojmove na iznajmljivače smještaja, “državni booking” je ostavio i na kopnu. Makar postoji skepsa oko održivosti cijelog projekta kod iskusnijih iznajmljivača.

“Ne znam koliko će to biti održivo. Ako država to može financirati, za nas bi moglo biti dobro. Ja vjerujem da će svi iznajmljivači biti na stranici i oduševljena sam što ilegalni iznajmljivači neće imati hrabrosti. Airbnb i Booking imaju dosta ilegalnih iznajmljivača. Mene samo muči kako će gost doći na tu stranicu”, zabrinuta je iznajmljivačica Klaudija Kapural, koja već šest godina iznajmljuje smještaj uz zagrebački Savski nasip.

U Hrvatskoj turističkoj zajednici tvrde da je njihova stranica Croatia.hr jedna od najposjećenijih u zemlji, a na društvenim mrežama ih prati više od tri milijuna ljudi. Predizborno obećanje HDZ-a trebalo bi biti ispunjeno do iduće turističke sezone.

“Na ‘državnom bookingu’ privatni iznajmljivači imaju veliku mogućnost prisutnosti na tržištima. To je dodatan kanal i dodatna mogućnost njihovog oglašavanja na međunarodnom tržištu”, rekao je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Neisplativo niska provizija

Provizija za iznajmljivače bi na takvom portalu bila pet posto, što je višestruko manje od 15 do 20 posto koliko naplaćuju ostali digitalni servisi za iznajmljivanje smještaja. Stoga se postavlja pitanje kako je tako mala provizija dovoljna za troškove promidžbe?

“Ako mene pitate, s obzirom na moje iskustvo, ja bih rekla da neće biti dovoljno novca. Te ključne riječi koje su na Googleu koji je najveći kanal oglašavanja su puno skuplje od tih pet posto kumulativno. To nije trošak, to je investicija, a glavno pitanje jest je li država spremna primati eventualne gubitke kroz nekoliko godina ako to ne bude profitabilno”, izjavila je konzultantica za turizam i vlasnica turističke agencije Elizabeta Planinić.

Stručnjaci poručuju i da najpoznatije kompanije poput Booking.coma ili Airbnb-a u istraživanje i razvoj godišnje ulažu milijarde dolara. Otkud će stići novac za “državni booking” još nije sasvim jasno.

