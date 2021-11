Zbog neposluha pojedinih političkih aktera koji su odbili provoditi korištenje covid potvrda u javnim i državnim službama, premijer Andrej Plenković naredio je svojim ministrima da mijenjaju zakon.

Sudeći po novim izmjenama, od sada bi točno trebalo biti definirano tko, gdje, na koji način i zašto mora provoditi ovu mjeru koja je digla na noge dvadesetak tisuća ljudi, a koji su proteklog vikenda prosvjedovali na glavnom zagrebačkom trgu.

Ovim zakonom ljudi će biti prisiljeni slijediti mjeru, odnosno oni koji to neće činiti bit će financijski kažnjeni. Riječ je o iznosima od 30 do 50 tisuća kuna, a njima će se kazniti za prekršaj odgovorna osoba koja ne osigura provedbu posebne sigurnosne mjere obveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore.

Podsjetimo, covid potvrde su zasad obavezne pri ulasku u sve državne i javne institucije. No, nije isključeno da će se ta mjera prošiti te će covid potvrde postati obavezne i u, primjerice, kafićima, kako je u dijelu europskih zemalja.

Zakon se mijenjao zbog covid potvrda

Ovo je samo jedna od zakonskih izmjena u Zakonu o zaštiti pučanstva o zaraznim bolestima, a koji se trenutno nalazi na e-Savjetovanju.

Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji je Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 13. srpnja 2007., a koji je noveliran 2008., 2009., 2017., 2018. te 2020., utvrđuju se zarazne bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku, kao i mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Zakon je aktualiziran kada je svijet poharala pandemija koronavirusa. Prema epidemiološkoj situaciji 30. siječnja 2020. epidemija proglašena javnozdravstvenim hitnim stanjem od međunarodnog značaja (Public Health Emergency of Intenational Concern - PHEIC), a Svjetska zdravstvena organizacija je 11. ožujka 2020. proglasila pandemiju COVID-19.

Cijela pravna strka s izmjenama zakona zapravo leži u covid potvrdama. Odnosno, u zakonske okvire uvodi se "nova sigurnosna mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, i to sigurnosna mjera obveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore".

Cilj te sigurnosne mjere je, navode nadalje, onemogućiti ulazak osoba u određene prostora ako ne predoče dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti.

Nadzor će provoditi sanitarni inspektori

Sukladno tome, kako se navodi u tekstu e-Savjetovanja, ovim zakonskim prijedlogom definiraju se javnopravna tijela zadužena za provođenje mjera iz ovoga Zakona te odgovorne osobe u javnopravnim tijelima, a javnopravnim tijelom smatra se zakonodavno, izvršno i sudbeno tijelo državne vlasti, tijelo državne uprave i drugo državno tijelo, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravna osoba koja ima javnu ovlast i pravna osoba koje obavlja javnu službu (pružatelj javnih usluga).

Također, zakonskim se prijedlogom uređuje da je odgovorna osoba u javnopravnom tijelu čelnik tijela državne vlasti, čelnik tijela državne uprave, čelnik drugog državnog tijela, župan, gradonačelnik i općinski načelnik i zakonski zastupnik pravne osobe, sukladno posebnim propisima.

Odgovornim osobama u javnopravnim tijelima propisuje se obveza da osiguraju provedbu navedene sigurnosne mjere te u cilju njene provedbe odrede jednu ili više osoba za neposrednu provedbu.

U izvršavanju nadzora nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, sanitarni inspektori Državnog inspektorata ovlašteni su narediti provedbu posebne sigurnosne mjere obveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti, radi ulaska u određene prostore, kao i narediti udaljenje osoba iz prostora u koji su ušli protivno uvedenoj posebnoj sigurnosnoj mjeri, radi ulaska u određene prostore.

Ako odgovorna osoba ne osigura provedbu te sigurnosne mjere, propisuje joj se prekršajna odgovornost. Iznos novčane kazne za odgovornu osobu prekršitelja predmetne sigurnosne mjere utvrđen je razmjerno važnosti provedbe te sigurnosne mjere, a kako smo već naveli, kazne će se kretati od 30 do 50 tisuća kuna.

Bolja opcija bila bi donošenje odluka u Saboru

Pravnik i političar Pero Kovačević u razgovoru za Net.hr ističe kako vladajući moraju zakonski osnažiti covid potvrde, te da je to jedino pravno što drži vodu.

"Odmah u početku sam se zalagao, kada je proglašena pandemija i kada je Stožer dobio ovlasti, da bi bilo najpametnije da se to regulira posebnim zakonom, odnosno da se to donese dvotrećinskom većinom u Saboru, da Sabor kao zakonodavno tijelo odlučuje o tima stvarima kao što je pandemija i koje će se mjere poduzimati, a onda normalno operativno tijelo je Stožer koji radi poslove koje im je Sabor dao zakonom i onda podnosi izviješće Saboru. To bi bilo pravno najpovoljnija varijanta i za građane, a i za samo funkcioniranje sustava“, kaže nam Kovačević.

"Upozorio sam davno da Zakon o civilnoj zaštiti, po kojoj je osnovan stožer, ne daje dovoljno ovlasti Stožeru da radi ono što je on počeo raditi", dodao je. Kovačević napominje da je u svakom slučaju ova varijanta s izmjenom zakona pravno puno bolja od ovog što smo do sada imali. No, navodi još jednom, daleko bolja opcija bila bi da se to donijelo dvotrećinskom većinom u Saboru.

Smatra da bi tada ljudi imali više povjerenja u Stožer, koji je nakon što su donijeli neke političke odluke, izgubio povjerenje građana.

Varijantu o donošenju mjera dvotrećinskom većinom u Saboru zagovara i bivša premijerka Jadranka Kosor, koja je gostujući u studiju Net.hr-a istaknula da da su naše mjere slabe, da su jedno vrijeme bile nikakve te da su na razini preporuka.

"Od početka krize sam govorila da je trebalo ići u Hrvatski sabor i da je Vlada trebala u Saboru tražiti dvotrećinsku većinu za stvaranje zakonskog okvira za donošenje mjera, pa i ovih vrlo strogih mjera, kao i kažnjavanje onih koji ih se ne pridržavaju", rekla je Jadranka Kosor.

Most najavio referendum

Dok Plenković i njegova Vlada osnažuju covid potvrde, dio oporbe glasno se bori protiv njih. Najglasniji u tome je Most, koji je najavio referendum protiv covid-potvrda.

Na konferenciji za medije u četvrtak najavili su kako kreću s prikupljanjem potpisa za dva referendumska pitanja. Žele da se u Ustav uvrsti i stanje epidemije kao trenutak u kojem se mogu ograničiti prava i slobode zajamčene Ustavom, ali samo dvotrećinskom većinom u Saboru. Drugo pak se odnosi na Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti gdje žele izbaciti Stožer civilne zaštite kao tijelo koje može odlučivati o mjerama koje ograničavaju prava i slobode.