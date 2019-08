IZMJENE GUP-A SU SAMO MALO ODGOĐENE: Sve je već dogovoreno s HDZ-om, Manhattan će biti spomenik koalicije Bandić-Plenković

Izmjene GUP-a kojima se želi omogućiti izgradnja Bandićevog Manhattana iznenada su skinute s dnevnog reda sjednice Gradske skupštine, no radi se samo o taktiziranju, a ne o odustajanju od projekta Manhattan

Dan uoči sjednice Gradske skupštine, na kojoj bi se trebalo odlučivati o izmjenama Gradskog urbanističkog plana (GUP) u Zagrebu, Milan Bandić je teatralno najavio moguću odgodu jer još nije dobio suglasnost Ministarstva gospodarstva koje predvodi Predrag Štromar (HNS). No, da ne bude zabune, jasno je rekao da se radi samo o odgodi, a nipošto o pravom odustajanju. Bandić i njegov tim će samo pokušati cijeli paket malo dotjerati da bi ga opet progurali i tako oslobodili prostor za prepravljanje 110 hektara novozagrebačkog prostora u takozvani Manhattan.

Već dugo neki potez Milana Bandića nije dočekan s ovako ozbiljnom “paljbom” iz stručnih krugova. Obično kritika kreće iz krugova oporbenih političara, a onda se tu i tamo oglasi i netko od stručnjaka. Ali njegova namjera da brzopotezno promijeni Gradski urbanistički plan (GUP), usred ljeta, da bi što prije počeo graditi ono što naziva Manhattanom usred Zagreba uz pomoć investitora koje su mu preporučili srpski kolege, izazvala je cijeli niz kritika ozbiljnih strukovnih udruga.

Društvo arhitekata Zagreba, Udruženje hrvatskih arhitekata, Hrvatska komora arhitekata, ali i mnogi pojedinačni arhitekti, urbanisti, pa i intelektualci širokog spektra kazali su, napisali i potpisali vrlo ozbiljne proglase da je to što se sprema protuzakonito, sumnjivo, ali i dugoročno razorno za grad Zagreb.

Gromoglasna kritika struke Bandića ne zanima

Sve strukovne udruge arhitekata i brojni arhitekti upozorili su da planirane izmjene GUP-a donose dalekosežno opasne posljedice za cijeli grad i prijete ozbiljnim narušavanjem gradske urbanističke slike. Prema novom Nacrtu propisana je izrada Urbanističkog plana uređenja Novog Zagreba, koji nije bio predstavljen u javnoj raspravi 2017. godine. Dakle, ovo što se sada forsira nije prošlo nikakvu javnu raspravu, nije poštivana ni minimalna demokratska procedura.

Struka je upozorila da se očigledno smjera novo zaposjedanje zelenih, javnih površina, kojih je ionako sve manje i premalo u gradu. Konkretno, “ex Hipodrom” se navodi kao zona tematskog parka i mješovite namjene, drugačije od sadašnje namjene “ozelenjenog prostora sporta i rekreacije”, a “ex Velesajam” kao “zona mješovite i poslovne namjene”, za razliku od dosadašnje poslovne namjene.

Tihomil Matković, predsjednik Društva arhitekata Zagreba, upozorio je da je u ovim izmjenama vidljivo da se nitko nije bavio okolnom infrastrukturom, razvojem mreže javnog prijevoza, itd. Željka Jurković, predsjednica Hrvatske komore arhitekata, otvoreno je progovorila o tome da u Gradu prešućuju činjenicu da GUP mora biti u skladu s Prostornim planom Grada Zagreba, a da je ovo što se sada nudi – protivno Prostornom planu. Marina Pavković, arhitektica, u intervjuu za Net.hr nazvala je Bandićev plan najopasnijim od svih njegovih poteza do sada. I tako dalje.

S jedne strane deseci ozbiljnih arhitekata i urbanista, zagrebački oporbeni političari i aktivisti, a s druge strane Milan Bandić i njegovi anonimni kreatori izmjena GUP-a, arapski investitori koji već grade Beograd na vodi – unatoč višegodišnjim prosvjedima beogradskih arhitekata i desetaka tisuća prosvjednika.

Neovisno o gromoglasnom valu kritike, Bandić je pokušao brzopotezno progurati izmjene GUP-a kroz Gradsku skupštinu, ali je očito došlo do promjene plana u posljednji trenutak. Činjenica da se u srijedu, 10. srpnja, na sjednici Gradske skupštine ipak neće naći na dnevnom redu izmjene GUP-a, na žalost, nije pobjeda onih koji upozoravaju da je to što se pokušava progurati nezakonito i opasno za budućnost grada.

Preobražaj Zagreba sklepan od maketa u Dubaiju

Radi se samo o pokušaju pregrupiranja Bandićeve ekipe. Vrlo izgledno samo o kozmetičkim promjenama na forsiranim izmjenama GUP-a i pripremi novog desanta na Gradsku skupštinu na jesen. No, priča o GUP-u, kao i svi ostali Bandićevi krupni projekti, odvija se ionako na višem nivou, to je ono što Bandić dogovara s Andrejem Plenkovićem i u pravilu je dio šire trgovine. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike predvođeno Tomislavom Ćorićem (HDZ) dalo je suglasnost za projekt, no Ministarstvo graditeljstva koje predvodi Predrag Štromar (HNS), još nije dalo suglasnost.

Ali s obzirom na to da je HNS-u “dopušteno” da ostane u koaliciji i nakon napetosti jer su malo previše izlijetali oko slučaja Kuščević, za pretpostaviti je da će se i oko GUP-a i Bandića postaviti onako kako će to zahtijevati Plenković. Iz HDZ-ovih amandmana na Nacrt izmjene GUP-a jasno se dalo naslutiti da su oni i trgovali i oko konkretnih lokacija u gradu Zagrebu. Pojednostavljeno: gdje će tko moći graditi.

Trenutak u kojem će Bandićeva i HDZ-ova većina doista izgurati promjene GUP-a da bi arapski investitori izgradili ono što su Milan Bandić i njegov tim dogovorili za njihovog trodnevnog izleta u Dubai u ožujku ove godine, ostat će nesumnjivo upisan u povijesti Zagreba. Zapravo nije ni važno hoće li se dogoditi sada ili na jesen. U trenutku kada se izglasaju izmjene GUP-a i krene preobražaj Zagreba koji je sklepan od nasumce izabranih maketa na izletu u Dubaiju, to se više ne smije smatrati samo Bandićevim projektom.

Bit će to jednako i Bandićeva i Plenkovićeva ostavština glavnom gradu Hrvatske. Svojevrsni spomenik njihovom koalicijskom trgovanju, u Saboru i u Gradskoj skupštini. No, uz njih dvojicu ne smije se zaboraviti i ostale sudionike. Trebalo bi zapravo imena svih vijećnika koji će ga podržati zasvagda uklesati u mural kojim bi se moglo prigodno opasati taj tzv. Manhattan.

Da generacije koje će gledati u Bandićev toranj i za pedeset ili sto godina znaju tko su te osobe, ti vijećnici, žetoni i žetončići, koji su digli ruku za ta graditeljska čudesa koja će zauvijek promijeniti vizuru grada. Ako izglasaju izmjene GUP-a, svi oni moraju postati sudionici, imenom i prezimenom. Ne smijemo im dopustiti da padnu u ugodu anonimnosti.