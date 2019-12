PREBROJANO VIŠE OD 80 POSTO GLASOVA: Milanović 29,8 posto, Grabar Kitarović izgubila Slavoniju ali je jako blizu drugog kruga!

Rezultati pristižu, a izbornu noć uživo možete pratiti na Net.hr-u

21.17 Prebrojano je 87,17 posto glasova. Zoran Milanović dobiva 29,68 posto glasova, Grabar Kitarović 27,10 posto, Škoro 24,15 posto.

Slijede Kolakušić s 5,86 posto i Juričan s 4,25 posto te Orešković s 2,88 posto.

21.08 Prebrojano je 82,24 posto glasova. Zoran Milanović dobiva 29,80 posto glasova, Kolinda Grabar Kitarović 27,22 posto, Miroslav Škoro 24,02 posto.

Grabar Kitarović ostvarila je lošiji rezultat od Škore u slavonskim općinama, no s ovim rezultatom blizu je drugog kruga.

Ostali rezultati izgledaju ovako:

21.03 Izgledno je kako je Milanović pobijedio u prvom krugu, a Siniša Hajdaš Dončić (SDP) kazao je kako će utrka biti teška, ali su pobijedili u prvom krugu. “To je dobra pretpostavka za drugi krug. Nastavit ćemo kao i u prvom krugu – normalna i građanska Hrvatska”, poručio je Dončić.

21.00 Prebrojano je 76,58 posto glasova – Zoran Milanović dobiva 29,99 posto glasova, Kolinda Grabar Kitarović 27,31 posto, a Miroslav Škoro 23,85 posto glasova.

Kolakušić dobiva 5,88 posto, Dario Juriačn 3,98 posto, Dalija Orešković 2,85 posto, Ivan Pernar 2,49 posto, Katarina Peović 1,09 posto, Dejan Kovač 0,94 posto, Anto Đapić 0,21 posto, a Nedjeljko Babić dobiva 0,17 posto.

20.57. Zlatko Hasanbegović je iz stožera Miroslava Škore kazao kako je ovo dobar rezultat kao zalog za buduće parlamentarne izbore. Hasanbegović. Rekao je kako rezultat treba gledati kao rezultat dalekosežnih promjena u hrvatskoj politici.

20.45 Prebrojano je 66,75 posto glasova te je sve izvjesnije da Zoran Milanović koji trenutno dobiva 30,35 posto glasova i Kolinda Grabar Kitarović s 27,43 posto ulaze u drugi krug. Miroslav Škoro je na trećem mjestu i trenutno dobiva 23,52 posto. Ovako stoje ostali kandidati:

20.31 Prebrojana je većina glasova – 57,62 posto te je izvjesno kako u drugi krug ulaze Zoran Milanović s 30,79 posto i Grabar Kitarović s 27,46 posto. Miroslav Škoro dobiva 23,03 posto.

Ovako stoje ostali kandidati:

20.30 Ante Kotromanović iz stožera Milanovića kazao je kako je Milanović najbolji kandidat te kako je predsjednik s karakterom i čovjek koji brzo donosi odluke.

20.29. Dalija Orešković prati izbore u svom domu, a kakva je atmosfera pogledajte u fotogaleriji:

20.28 Milanović trenutno vodi u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Zadru i Puli, dok je Škoro vodeći u Vukovaru i Osijeku. Grabar Kitarović vodi u Šibeniku i dijaspori.

20.26 Prema novim podacima Zoran Milanović dobiva 30,92 posto, Grabar Kitarović 27,76 posto, A Škoro 22,72 posto. Prebrojano je 48,54 posto, a ovako stoje ostali kandidati:

20.10 Stigli su osvježeni podaci DIP-a – Zoran Milanović dobiva 31,39 posto, Kolinda Grabar Kitarović 27,83 posto, Miroslav Škoro 22,33 posto

Kolakušić dobiva 5,91 posto, Juričan 3,38 posto, Orešković 2,81 posto, Pernar 2,75 posto, Peović 1,07 posto, Kovač 0,88 posto, Babić 0,22 posto, Đapić 0,21 posto.

20.10 Ante Milas (HDZ) iz stožera Kolinde Grabar Kitarović kaže kako je izvjesno da se desni birački dio podijelio između aktualne predsjednice i Škore. No, vjeruje kako Grabar Kitarović ulazi u drugi krug te kako će tamo pobijediti.

20.06 Jacques Houdek koji podržava Škoru. kaže kako ga treće mjesto nije razočaralo te kako Škoru zna kao čestitog i poštenog.

JACQUES U ŠKORINOM STOŽERU OTKRIO JE LI MU ŽAO ŠTO JE PJEVAO 'HDZ ZNA': 'Povijest je pokazala kako su nam vratili'

20.00 Stižu prvi neslužbeni rezultati predsjedničkim izbora. Zoran Milanović dobiva 32,02 posto, Kolinda Grabar Kitarović 27,99 posto, a Miroslav Škoro 21,78 posto.

Mislav Kolakušić dobiva 5,79 posto, Dario Juričan 3,19 posto, Ivan Pernar 2,83 posto, Dalija Orešković 2,77 posto, Katarina Peović 1,07 posto, Dejan Kovač 0,89 posto, Nedjeljko Babić 0,25 posto, a Anto Đapić je posljednji s 0,22 posto.

Obrađeno je 28,59 posto izbornih mjesta, odnosno 1.868 od 6.533.

19.46 Stigli su novi, osvježeni podaci izlaznih anketa – Zoran Milanović – 28,69, Kolinda Grabar Kitarović 25,63, Miroslav Škoro 24,26 posto.

Nakon njih slijede Mislav Kolakušić s 6,23 posto, Dario Juričan s 4,77 posto, Dalija Orešković s 3,39 posto, Ivan Pernar s 2,78 posto, Katarina Peović s 1,11 posto, Dejan Kovač s 1,07 posto, Nedjeljko Babić s 0,45 posto, a posljednji prema izlaznim anketama je Anto Đapić s 0,37 posto.

19.45 Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić izjavio je u nedjelju, nakon objave izlaznih anketa u prvom krugu predsjedničkih izbora, kako su rezultati očekivani te da kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović sigurno pobjeđuje u drugom krugu.

19.30 Dalija Orešković, prema sadašnjim informacijama, osvojila je 3,28 posto glasova birača te je se može svrstati na stranu pobjednika ovog kruga izbora.

“Rezultat koji sam ostvarila je pokazatelj da ima ljudi koji žele da se politika preokrene. Svi koji su glasali za mene bili su svjesni da ja neću u drugi krug, ali to su glasači koji ne traže show program, ne traže populizam, to su glasači koji traže ozbiljnu politiku. Konačno možemo reći da se u državi i društvu rađa neka nova nada. Sve one koji su se aktivirali diljem lijepe naše, pozivam da nastavimo dalje. Dio programa je predstavljen, za druge dijelove programa želim naći najbolje ljude. Nadam se da ću okupiti tim i za izlazak na parlamentarne izbore”, rekla je Orešković za N1.

REZIME IZLAZNIH ANKETA: Milanović i Škoro mogu biti zadovoljni, predsjednica uzdrmana, a ovi su ljudi doživjeli fijasko

19.25 Dario Juričan definitivno je jedan od pobjednika ovih izbora. Prema prvim rezultatima izlaznih anketa, Kandidat koji se želi zvati Milan Bandić dobio je 4,36 posto i tako se svrstao na peto mjesto prvog kruga izbora.

Rezultate je komentirao u svom stilu. “Nakon ovog rezultata tražim da mi Bandić prepusti Zagrebački holding!”, rekao je za RTL.

19.15 Izborni dan prošao je mirno uz manje nepravilnosti vezane uglavnom uz propuste u radu i imenovanju biračkih odbora te kršenja izborne šutnje, zaključak je Gonga na temelju osamdesetak neanonimnih prijava građanki i građana o izbornim nepravilnostima i oko osamdeset informiranja o biračkim pravima, priopćili su iz GONG-a.

Najviše prijava građana i građanki odnosilo se na neprofesionalnost, pristranost i kršenje procedura od strane biračkih odbora. Deseci građana požalili su se Gongu da nisu bili informirani o promjenama adresa biračkih mjesta koja su se dogodila u odnosu na prethodne izbore. Zaprimili smo nekoliko slučajeva u kojima su biračice i birači bili zaokruženi kao da su glasali, a oni su tvrdili suprotno. Pojedini birački odbori su takvim biračima dozvolili glasanje, dok su drugi to odbijali, čime je biračima uskraćeno pravo glasa. Zabilježena su kršenja izborne šutnje kroz slanje poruka i uznemiravanje birača porukama i pozivima – nekoliko biračica i birača prijavilo nam je da je dobivalo SMS-ove stranaka HDZ-a i SDP-a.

Dobili smo dojave o organiziranom prijevozu i povremenim gužvama na biralištima u Bosni i Hercegovini. U Livnu je zabilježeno grupno glasanje i dva slučaja glasanja umjesto druge osobe. U jednom je slučaju muškarac uzeo suprugin list i glasao umjesto nje, dok je u drugom supruga uzela listić suprugu i glasala umjesto njega, a birački odbor u oba slučaja nije reagirao. U Tuzli je zabilježeno fotografiranje listića od strane jednog birača, no birački odbor je drugog spriječio.

19.10 Voditelj Škorine kampanje Mate Mijić poručio je kako “informacije s terena pokazuju kako stoje bolje nego što to izlazne ankete pokazuju”.

U stožeru Miroslava Škore je i HDZ-ov saborski zastupnik Stevo Culej

REAKCIJE DRUŠTVENIH MREŽA NA IZLAZNE ANKETE: 'Neka HDZ-ovci ispitaju tko je iz njihovih stožera glasao za Škoru'

19.07 U Milanovićevom stožeru su oduševljeni rezultatima i zahvaljuju se biračima. Vjerovali su, poručuju, da će biti prvi.

Ivan Račan, sin Ivice Račana i član stožera Zorana Milanovića, izjavio je nakon izlaznih anketa za N1: “Oprez. Izlazne ankete su znale dobro pokazati trend ali i – podbaciti. Budimo oprezni i pričekajmo službene rezultate.” Na pitanje je li Zoran Milanović kao političar potrošen, on je uzvratio podsjećanjem na izjavu jednog građanina u Istri. On je rekao da je šteta što se Milanović maknuo s političke scene jer mu je ostao “puno toga dužan”. Račan je na pitanje novinara “a što je to Milanović ostao dužan” uzvratio: “Ostao je dužan pokazati što još može. A može mnogo. Ostalo je mnogo vatre u njemu.”

19.03 Loša atmosfera u stožeru Grabar Kitarović nakon objave rezultata izlaznih anketa. Voditelj njene kampanje Ivan Anušić kazao je kako je dobro što dva kandidata desnice tako dobro stoje. No, očekivalo se kako će Grabar Kitarović sigurno ući u drugi krug, a izlazne ankete pokazuju da to nije sasvim sigurno.

Više o tome možete pročitati OVDJE.

Prema prvim izlaznim anketama Zoran Milanović dobiva 29,58 posto glasova, Kolinda Grabar Kitarović 26,38 posto glasova, Miroslava Škoro 24,10 posto. Prema izlaznim anketama dakle Zoran Milanović sigurno ulazi u drugi krug, dok se velika borba vodi između aktualne predsjednice i Miroslava Škore.

Mislav Kolakušić dobio je 5,82 posto glasova, Dario Juričan 4,36 posto, Dalija Orešković 3,28 posto, Ivan Pernar 2,53 posto. Katarina Peović dobiva 1,11 posto, Dejan Kovač 0,93 posto, Nedjeljko Babić 0,40 posto, a Anto Đapić 0,36 posto

Do nedjelje poslijepodne na izbore za hrvatskog predsjednika izašlo je milijun 343 tisuće birača, što je 103 tisuće više nego 2014. godine. U 19 sati stižu izlazne ankete koje su dosad prilično pouzdano prikazivale i konačne rezultate

Do 16,30 sati glasovalo je 38,8 posto od tri milijuna 855 tisuća birača, pokazali su rezultati dojavljeni sa gotovo 95 posto od 6.533 biračka mjesta koliko ih je za izbore otvoreno u Hrvatskoj i inozemstvu.

U BiH glasalo 19 tisuća, u Njemačkoj 7300 ljudi

Najviše birača glasovalo je u Karlovačkoj (42,7 posto ili 42.100), Zagrebačkoj (41, 3 posto ili 111.000) te u Varaždinskoj županiji (41, 4 posto ili 60.000), najmanje, po 34,8 posto, u Zadarskoj (51.000) i Šibensko-kninskoj (32.500).

U Zagrebu je do nedjelje poslijepodne glasovalo 41,2 posto birača (255.000), u Osijeku 40,5 posto (34.000), u Splitu 37,3 (51.000) u Rijeci 34,9 posto (36.000). Od županijskih središta, najbolji odaziv bilježe Virovitica (45,8 posto) i Karlovac (44,2 posto) u kojima je glasovalo 8.400 odnosno 18. 600 birača.

U BiH je glasovalo nešto preko 19 tisuća birača, u Njemačkoj njih 7300. Ipak, birači koji se odluče glasovati imaju za to vremena do 19 sati kada se zatvaraju birališta. Tada prestaje i dvodnevna izborna šutnja.