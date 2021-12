Predsjednik Republike Zoran Milanović trebao je jučer, u nedjelju, ići u Bosnu i Hercegovinu na obilježavanje 28. obljetnice humanitarnog konvoja "Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu". No, iz Ureda predsjednika u nedjelju ujutro kratko je priopćeno da je njegov put u BiH iznenadno otkazan iz sigurnosnih razloga. Ništa konkretnije nije rečeno, a vjerojatno je Sigurnosno-obavještajna agencija dostavila Uredu predsjednika informacije o mogućim sigurnosnim rizicima zbog kojih je Milanović na koncu odlučio da ne putuje u BiH. U međuvremenu su se čula nagađanja da Milanović "ne bi bio lijepo dočekan" te da postoji mogućnost napada na štićenu kolonu vozila na putu od zračne luke u Sarajevu do Travnika.

"Odluka se temelji na prosudbi Ureda predsjednika, a činjenica je da u medijima u BiH prevladava huškačka atmosfera. Jednako je tako činjenica da se na putu kojim je prolazio humanitarni konvoj "Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu" nalaze mješovita naselja kao i naselja s isključivo bošnjačkim stanovništvom", rekao je Jutarnjem listu neimenovani, ali dobro upućeni sugovornik.

Kratka kronologija Milanovićevih izjava o BiH

Ako je i dio toga točan, Milanović u BiH ne bi bio "lijepo dočekan" vjerojatno zbog sada već poveće kolekcije svojih izjava kojima je izazivao ogorčenje i bijes bošnjačke komponente službenog Sarajeva, hrvatskog predstavnika u Predsjedništvu BiH Željka Komšića (zbog kojeg je velik dio tih prijepora nastao), sarajevskih medija i javnosti općenito.

Otkako je na Pantovčaku, Milanović je pridobio nakolonost bosansko-hercegovačkih Hrvata, lidera Republike Srpske Milorada Dodika dvaput je ugostio na Pantovčaku iskazujući veliko razumiievanje za njegovu politiku, dok je s Komšićem i bošnjačkim predstavnicima bh vlasti konstantno na ratnoj nozi. Podsjetimo kako je Milanović politički zaratio sa Sarajevom i koje su njegove izjave "kumovale" atmosferi u kojoj se njegov posjet otkazuje iz sigurnosnih razloga.

'Ta država je big shit' (srpanj, 2016.)

Što se tiče Milanovićevih verbalnih eskapada o Bosni i Hercegovini, treba se vratiti u kolovoz 2016. kada se, kao predsjednik SDP-a, uoči izvanrednih parlamentarnih izbora (na kojima će njegov SDP izgubiti od Plenkovićevog HDZ-a, a on se privremeno povući iz politike) sastao s predstavnicima braniteljskih udruga. Nakon sastanka u javnost je procurila snimka na kojoj je Milanović, govoreći braniteljima kako su više od optužnica koje im prijete iz Srbije opasnije one ih BiH, ustvrdio da je BiH "big shit", odnosno "zemlja bez reda i poretka" te da se "u Sarajevu nema s kime razgovarati".

"Tamo nema reda, nema poretka. Dodik šuruje sa Vučićem pa se sad to, majke ti mile, prelama i na austrijske predsjedničke izbore", kazao je Milanović.

'Prvo sapun, onda parfem' (prosinac, 2020.)

Milanović je u prosincu prošle godine dao izjavu koju su mnogi, ne samo u BiH, doživjeli kao šovinističku i ksenofobnu.

"Neka se ne zanose da će bilo kakve strateške odluke o ičemu biti donosene bez suglasja triju konstitutivnih naroda, i to nije nikakav srednji vijek, i bez toga nema građanske države. Dakle, još jednom govorim – građanska država je daleki, daleki san, i to je lijepa stvar, ali prvo sapun, onda parfem", kazao je Milanović u intervjuu HRT-u.

'BiH je najuspješnija u borbi s pandemijom' (ožujak, 2021.)

Proljetos se Milanović osvrnuo i na epidemiološku situaciju u BiH sarkastično kazavši da je ta zemlja najuspješnija u borbi s pandemijom.

"Tamo niti je itko bolestan, niti itko umire, niti je itko u bolnicama, niti itko priča o tome, niti se itko cijepi", rekao je.

Iz BiH mu je odgovoreno da je "uvrijedio sve građane, a najviše žrtve pandemije, oboljele i preminule, kao i njihove porodice".

'To je Bigfoot, Sasquatch' (lipanj, 2021.)

Uoči summita NATO-a u lipnju ove godine, Milanović je najavio da neće podržati završnu deklaraciju jer se u njemu ne spominju Daytonski ugovor i tri konstitutivna naroda u BiH, iako ta tema uopće nije bila na dnevnom redu summita.

"Kao da je deklaraciju pisala neka nevladina udruga iz Sarajeva. U Zagreb se ne mislim vratiti s tim", rekao je.

Na koncu je ipak napravljen ustupak Milanoviću pa su Daytonski sporazum i BiH spomenuti u Deklaraciji.

"To je mala stvar za summit, vrlo marginalna fusnota, ali za nas to je Bigfoot, Sasquatch", kazao je potom.

'Komšić nije predstavnik Hrvata u BiH' (11. srpnja 2021.)

Ljetos je Milanović bio u trodnevnom radnom posjetu BiH, ali samo na područjima gdje žive Hrvati. Posjet je započeo u Vitezu gdje je izjavio da Željko Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda, a isto je ponovio i dan kasnije u Mostaru.

"Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda, a člana Predsjedništva moraju birati građani hrvatske nacionalnosti", kazao je.

Prethodno je rekao da u Sarajevo neće ići "dok se neke stvari ne riješe" pri čemu je mislio upravo na to da je Komšić predstavnik Hrvata u BiH. U BiH su Milanoviću zamjerili što je u posjet tamošnjim Hrvatima došao na dan kada se obilježava godišnjica genocida u Srebrenici.

'Ja sam predsjednik Hrvata u BiH' (rujan, 2021.)

Boraveći u New Yorku, gdje je sudjelovao na Općoj skupštini UN-a, Milanović je izjavom za Al-Jazeeru Balkans izazvao golemi revolt u BiH rekavši da je on i predsjednik Hrvata u BiH. Povod je, dakako, bio dolazak Željka Komšića na Opću skupštinu UN-a, u svojstvu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

"Ne znam uopće s kakvim mandatom i u čije ime (Komšić) govori, čak i da je predstavnik Hrvata, jer… Ja sam rekao da sam predsjednik Hrvatske, predsjednik hrvatskih građana, Hrvata, pa, na neki način, i onih Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini. To je moja dužnost, obveza i osjećaj, na kraju krajeva", rekao je Milanović.

Pojašnjavajući rečeno, potom je kazao: "Vi znate da građani BiH hrvatske narodnosti imaju hrvatsko državljanstvo? Jesam li im ja predsjednik? Ja mislim da jesam."

'Oni nemaju ‘leba da jedu' (studeni, 2021.)

Milanović je pred novinarma govorio o mogućim rješenjima krize u BiH rekavši kako bi zbog toga rado sjeo za stol sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem i turskim Tayyipom Erdoganom. Na novinarsko pitanje o tome je li moguć novi rat u BiH, ispalio je: "Nisu na rubu sukoba, oni nemaju ‘leba da jedu. Mogu se samo kestenima gađati. Dodik je ponekad neobuzdan, ali s njim se dogovorimo za 10 minuta i to ne o podjeli Bosne, već uređenju. On je zadnji problem BiH, a posebno iz perspektive bosanskohercegovačkih Hrvata".

'Događaj definiran kao genocid' (2. prosinca, 2021.)

Milanović je komentirao vijest da su predstavnici HDZ-a BiH na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine stali na stranu zastupnika iz Republike Srpske te glasali za to da se Zakon o zabrani negiranja genocida i u Srebrenici treba staviti van snage. Milanović je kazao da im savjetuje da to ne rade. No, onda se upustio u definiciju genocida.

"Postoje genocidi i genocidi. Postoji genocid nad židovskim narodima, u Ruandi, postoji genocid u Srebrenici, odnosno jedan događaj definiran kao genocid, a genocid ima vrlo širok raspon, postoji genocid u Drugom svjetskom ratu, postoji Jasenovac… Nije sve isto, kao što ni svaka žrtva nije ista. Najbolje je reći da je sve isto. Nije“, kazao je Milanović.

'Ako je Srebrenica genocid, za teže zločine treba naći novo ime' (6. prosinca 2021.)

Četiri dana kasnije, pojašnjavajući svoju izjavu o "različitim genocidima" Milanović je ponovio da je za njega zločin u Srebrenici genocid, ali…

"…ali onda za neke teže zločine moramo izmisliti novo ime. Poštujem tuđu žrtvu, ali nije sve isto. Ako sve bude genocid moramo naći drugo ime za ono što su nacisti napravili Židovima u Drugom svjetskom ratu. Nije svaka žrtva, to je relativiziranje", rekao je on i istaknuo da je za žrtve bitna pravda", kazao je izazvavši oluju bijesa i ljutnje u BiH, ali i u Hrvatskoj.

'Hasan-aga nahuškao udbaša iz Zenice na mene' (7. prosinca 2021.)

Nakon što su dvojica čelnika SDA, Šefik Džaferović i Bakir Izetbegović reagirali na Milanovićevu izjavo o genocidu u Srebrenici, ovaj im je žurno odgovorio. Džaferovića je nazvao sponzorom mudžahedina u Kaknju koji provocira Srbe odlaskom na komemoraciju u Vukovar. Izetbegović je potom Milanoviću poručio da bi mu "bilo bolje da manje govori i više razmisli prije nego što nešto kaže".

"I onda se pojavi Bakir kao veliki Hasan-aga, pomiritelj, nahuška tog udbaša iz Zenice (Džaferovića) na mene. Uvijek ima nekoliko ljudi koji će se derati i koji će vrijeđati. Lako je za mene, ja sam tu da udariš, pa pogodiš ili fulaš, nego pljuju po Hrvatskoj i onda mi on kaže, veliki državnik da bih trebao biti pametniji. Odakle njegov interes da ja budem pametniji. (…) Razmišljam i imam stav, razmišljam i o tebi Bakire. Razmišljanje je kao leđa, svi ga imaju", poručio je Milanović čelniku SDA.