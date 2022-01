Nakon današnje sjednice Vlade RH, premijerAndrej Plenković dao je izjavu za medije na kojoj je komentirao pismo koje mu je uputio predsjednik Milanović, ali i nastalu situaciju sa stanom predstojnika Ureda premijera, Zvonimira Frke Petešića. Na pitanja oko Frke Petešića bio je posebno iživciran, iako je u nekoliko navrata ponavljao da nije nervozan.

Na samom početku Plenković se osvrnuo na pismo koje mu je uputio predsjednik Zoran Milanović, a u kojem upozorava na postupanja ministra obrane Marija Banožića.

"Metodološka opaska i upućivanja pisama, nisam uopće vidio sadržaj, neprihvatljivo je slanje pisama. Taj scenarij upućivanja pisama koja nisam vidio dok nisu objavljena na webu, metodološki je apsolutno neprihvatljivo. Irelevantna su mi sva ta pisma, koliko god ih ima. Što se tiče izvješća, ne mislim da je to nešto bitno. Glede koncepta ne vidim mogućnosti za daljnju suradnju, ok. Mogu i ja tako reći. Ništa, sve skupa ništa", poručio je Plenković.

Dodao je da neće tražiti da ministar objavi nalaz inspekcije jer nije ministar taj koji stavlja klasifikaciju. "Banožić je rekao da je zadovoljan izvješćem. Ako je on zadovoljan, meni je ok. Nisam čitao, kad budem imao vremena, pozabavit ću se tom temom", dodao je.

Upitan hoće li Milanović dobiti ugovore za Rafale, Plenković je odgovorio potvrdno, a dodatno upitan hoće li to biti uskoro, odgovorio je da predsjednik ima apsolutno pravo na to. "On je predsjednik, ima pravo na to. Dobit će te dokumente koji su, naravno tajni", odgovara.

Nema promjena u vezi covid potvrda

Uslijedilo je i pitanje o potencijalnom ukidanju covid potvrda. "Mi smo se sastali, u detalje prolazimo sve teme. To je bio komentar predsjednika HSLS-a. Te rasprave vode zemlje s puno više cijepljenih. Za sad nema nikakvih promjena", poručio je Plenković.

O tome hoće li na red doći ukidanje nekih protuepidemijskih mjera, budući da je omikron blaži soj, Plenković je kazao da je i sam danas rekao da se omikron čini blažim, no naglasio je da "treba vidjeti hoće li i dalje biti tako".

Govoreći o rastu cijene energenata, Plenković je kazao da "nije problem primijeniti vaučere za kućanstva za plin, ako bude potrebno". "Što se tiče paketa mjera, ima tri segmenta. Prvi se odnosi na socijalno ugrožene koji dobivaju vaučer, mi ćemo tu pogledati kakva će biti situacija i procjena rasta cijena pa ćemo po potrebi prilagoditi iznos. Drugi dio su naknade, nastoji se amortizirati udar na građane. Treći je dio porezni. U ovom trenutku ne vidimo da bi se moglo dogoditi nešto ne predviđeno. Do travnja ćemo izaći s paketom", poručio je.

O stanu Frke Petešića

Premijer je komentirao aferu s državni stanom koji koristi njegov predstojnik Ureda Zvonimir Frka Petešić. Podsjetimo i na to da je Net.hr prvi objavio da Frka Petešić nije imao pravo na stan od 96 kvadrata, jer njegova obitelj temeljem koje je povećao kvadraturu, prebivalište ima prijavljeno na drugoj adresi u Zagrebu.

"Cijela ta tema, to je fenomenalan primjer... Stvarno super, gledam to sa simpatijama. Kako napraviti Frku Petešića problemom. Ja bih njima preporučio da im Zvonko bude suradnik, da rade za Hrvatsku kao on pa neka onda pričaju o njemu. Ja ga znam jako dugo. Pa onda neka pričaju. Čitajte priopćenje Ministarstva", poručio je.

Upitan zašto Frka Petešić nije prijavljen u Zagrebu, premijer je kazao da s njim o tome nije razgovarao. Bez prijave u Zagrebu, podsjećamo, Frka Petešić ne bi imao pravo na taj stan. Rekao je i tko je sve živio u tom stanu. "U tom istom stanu bio je državni dužnosnik prije Zvonka, tamo je živio nekada ministar Salaj, ministrica Sobol, državna tajnica Sonja Čikotić. U istom tom stanu i isto im je ministarstvo temeljem nekog pravilnika to dalo. Zvonko na to ima pravo kao državni dužnosnik. Ima pravo na to i točka", poručio je.

Jedan od novinara kazao je da je i on došao u Zagreb te da se morao prijaviti u Zagrebu. "To nema veze s tim što je on dobio stan. To je smiješno. To je u eteru samo da se napravi problemčić. Ovo je toliko smiješna priča. Ne da neće ostavku podnijet nego će radit i dalje", poručio je.

Na pitanje zašto je Frki Petešiću obitelj prijavljena u Dubravi, premijer je, već vidno iživciran, poručio: "Ne znam, niti me briga".

'Ovo se radi namjerno'

"Čovjek nema u vlasništvu nekretninu ni u Hrvatskoj ni u Francuskoj", kazao je, dodajući da je ovo "primjer harange".

"Je li on učinio nešto loše i nešto ukrao? U čemu je problem? Je li se zgrada u Jurišićevoj obnovila brže jer je on tamo? Nije. Ima li pravo na 96 kvadrata? Ima na 90, ajde nije ni to. Nema nekretninu ni u Hrvatskoj ni u Francuskoj, ajde onda prebivalište i boravište. Dajte, molim vas, tom čovjeku se ne može naći crno ispod nokta. Opterećujete javnost, ono, prestanite. Ovo se radi namjerno", poručio je.

Premijer je novinarima u nekoliko navrata ponavljao da govori bez nervoze te da postoji limit na ovakve teme. "Postoje stvari kojima kažemo dosta", rekao je premijer i poručio kako treba pitati Grbina kako se ponaša šef oporbe. "Ovako kao jučer - ne", zaključio je Plenković i poprilično nervozno otišao s presice.