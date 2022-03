Nakon koalicijskog sastanka, premijer Andrej Plenković dao je izjavu te se pritom osvrnuo na obraćanje glavnog tajnika NATO-a, Jensa Stoltenberga.

Uvodno je komentirao vježbe koje se danas održavaju na području Hrvatske, a u kojima prisustvuje i Francuska.

"Dogovorili smo da će sutra u Zagreb stići i dva američka zrakoplova F-16, koji će ovdje boraviti nekoliko dana", rekao je. "To je dokaz da je Hrvatska u tijesnoj komunikaciji sa svojim saveznicima, Amerikom i Francuskom", dodao je.

Kazao je da je završio koalicijski sastanak, na kojem se razgovaralo o padu bespilotne letjelice. Ponovio je da je letjelica bila naoružana. "Nije bila unarmed", dodao je. Rekao je da to znamo sada, no to nismo znali u četvrtak ili petak.

"Važno je da javnost ovo vidi i da shvate o čemu se ovdje radi, radi ozbiljnosti situacije", rekao je.

"Ono što se nastoji sada utvrditi je kako je i zašto uopće ta letjelica došla u Zagreb. To tek treba utvrditi istraga. Povrh toga, još jednom ću konstatirati, da u ovako ogromnom, ozbiljnom incidentu i jasnoj prijetnji za sigurnost, nitko nije poginuo i nitko nije čak ni ranjen", kaže.

"Ono što je najbitnije, danas sam bio u našem središtu za motrenje i navođenje, da se i osobno uvjerim kako to sve skupa izgleda na radarima, što se vidi, što se ne vidi", dodao je.

'Sve će se ispeglati'

Rekao je da će se u budućnosti još više ulagati u Hrvatsku vojsku. Kaže da to neće biti iznimka, već pravilo nakon 24.veljače.

Kazao je da od koalicijskih partnera ima snažnu podršku po pitanju svega.

Komentirao je i današnje izjave glavnog tajnika NATO-a, kazavši kako ne zna zašto je tajnik NATO-a odgovarao na pitanja ako nije imao posljednje informacije. Rekao je da će NATO upoznati s novim saznanjima koja imaju o padu bespilotne letjelice.

"Mi smo veleposlaniku našem sve rekli i Stoltenbergovom uredu je sve rečeno. Vjerujem da će se sve ispeglati", rekao je.