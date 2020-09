IZIGRANI I HRVATI I SRBI: Poljoprivrednicima u Borovu oduzeli zemlju koju su godinama obrađivali: ‘Prodat ćemo stoku pa ćemo krasti kao ostali’

Ogorčen poljoprivrednici tvrde da su zemljišta dobili ljudi bliski načelniku Borova SDSS-ovu Zoranu Baćanoviću

Dodjela poljoprivrednog zemljišta za svakog dužnosnika jedna je od najboljih prilika da se usreći drage ljude i prijatelje. Nekad je taj posao radila središnja vlast u Zagrebu, ali kako je u Zagrebu u ministarstvu mnogo veći nadzor, teža je i muljaža pa i sreća mnogo teže dolazi do onih kojima treba, javlja RTL.

Ali s dolaskom HDZ-a to je zadovoljstvo prebačeno na lokalnu razinu jer oni najbolje znaju koga usrećiti i kome zemlju dodijeliti. Pa se tako u općini Borovo dogodilo da su dosadašnji zakupci koji su godinama obrađivali državnu zemlju, na novom natječaju bez nje ostali. Kako je u Borovu na vlasti SDSS, moglo bi se pomisliti da su na natječaju izigrani Hrvati, ali bez brige, nema tu nikakve nacionalne diskriminacije, jednako se osjećaju prevareni i Hrvati i Srbi.

Sve im je oduzeto

Branimir Lazić u nevjerici stoji nedaleko zemlje koju je obrađivao punih 13 godina jer sve te godine uredno ju je plaćao. “Moju zemlju je dobio netko drugi. Ja sam na tu zemlju posijao ječam i zob da bih mogao zeleno pokositi da imam hranu za stoku. I to mi je sad sve uništeno”, kaže Branimir, poljoprivrednik, Borovo.

I nije jedini koji je tako prošao na zadnjem natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta. Damir Savičić pokazuje kako je ispunio sve uvjete natječaja. “Naveo sam mehanizaciju, četiri traktora sam naveo i sve sam prometne dozvole priložio da dokažem da imam s čime raditi.”

No, ono čime se bavio cijeli život i zbog čega je ovdje pustio korijenje, sada mu je oduzeto. “Sina sam ostavio ovdje. Njemu sam otvorio novi OPG kao mladom poljoprivredniku i on je aplicirao i ni on nije dobio. Ni on ni ja. A što ću sada sa stokom? Pa ne znam eto…”, kazao je Damir Savičić, poljoprivrednik, Borovo.

Nezakonit podzakup?

Kažu da su zemlju dobili oni koji su bliski načelniku Borova SDSS-ovom Zoranu Baćanoviću. I to oni koji s poljoprivredom i stočarstvom nemaju veze. Pa se čak govori da će oni koji su dobili zemlju s njom gospodariti na nezakonit način.

“Zna se već i da će ta zemlja ići u podzakup. Zna se i kome će ići u podzakup. Što znači da je to skroz nezakonito. Dobili su ljudi koji su građevinari, apotekari, koji se bave sasvim drugim poslovima kojima je to sve hobi. Poljoprivreda im nije primarna djelatnost”, kazao je Jovan Božić, poljoprivrednik, Borovo.

U Borovu se priča i da je majka načelnika na natječaju dobila zemlju. Načelnik iz SDSS-a, zauzet obvezama, samo je kratko e-mailom odgovorio kako se sve provodilo prema zakonu. No procjena toga, ipak je zadatak ministarstva Poljoprivrede.

“U slučaju bilo kakve nepravilnosti koja nije u skladu sa zakonom, bilo da se radi o natječaju, bilo da se radi o kasnijoj fazi u odabiru najpovoljnije ponude Ministarstvo poljoprovede će reagirati, ukoliko se takva nepravilnost dogodi, natječaj će se poništiti i neće se donijeti odabir najpovljnije ponude, rekao je Tugomir Majdak, državni tajnik ministarstva Poljoprivrede.

Gubitak nade

Oni u traktorima već su izgubili nadu u pravednu raspodjelu zemlje. “Što ćete sada? Ništa, prodat ćemo stoku pa ćemo ići kao i ostali. Idemo krasti’. Bitno je da dobiju oni koji imaju”, kaže Milenko Erić, poljoprivrednik, Borovo koji odlazi na traktoru kroz kukuruz. Pa će posljednji puta traktorom obići usjeve na zemlji koja – više nikada neće biti njihova za obrađivanje.