Darko Milinović , koji je izgubio izbore za ličko-senjskog župana već je ranije najavio kako će se posvetiti radu u bolnici, no kako je rekao za RTL, ipak će neko vrijeme uzimati plaću iz proračuna.

"Aktivirat ću povratak u gospićku bolnicu, a u idućih mjesec dana odlučit ću što ću, jer imam i nekoliko vrlo zanimljivih poslovnih ponuda, pa ću sjesti i odlučiti", rekao je Milinović, prenosi RTL.hr.

No dok je Milinović radio kao ginekolog, u bitno drugačijoj situaciji je Vojko Obersnel koji je gradonačelnik Rijeke bio zadnjih 21 godinu.

'Takvu tvrtku ne mogu naći'

Plaću od 15.000 kuna nastavit će uzimati, kaže, jer mu zakon onemogućuje naći posao.

"Kao dužnosnik ne mogu 2 godine raditi negdje niti u jednoj tvrtki, koja je na bilo koji način u poslovnim odnosima s gradom, ja takvu tvrtku nažalost u Rijeci ne znam, to je razlog zašto ću iskoristiti tih šest mjeseci", kaže veteran.

I bivši gradonačelnik Varaždina je aktivirao povlasticu 6+6

"Pa napisao jesam, sad vjerojatno ću u ponedjeljak ujutro napraviti, možda je već i otišlo, ne znam točno", rekao je.

Dumbović: Vidjet ću...

"Ja se još nisam odlučio da li ću se odlučiti imam par dana. Vidjet ću ako u poslovnom svijetu budem imao bolju ponudu ostat ću u poslovnom svijetu, ako ne, onda ću se smiriti 6 mjeseci i pokušati vidjeti kako dalje", govori bivši gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović.

Dugogodišnji šibensko kninski župan nije osvojio četvrti mandat, no dok ne pronađe posao ipak ne mora brinuti.

"Iskoristit ću ovo pravo zakonsko koje imam nakon primopredaje, ali u biti nastavljam tražiti gdje i što bi mogao raditi", jasno je rekao 31. svibnja Goran Pauk.

Isto pravo koristi čak 38 bivših saborskih zastupnika. Koristila je i bivša predsjednica, a nisu se tog prava odrekli niti Martina Dalić i Lovro Kušćević, koji su slovili kao najbogatiji ministri u Plenkovićevoj prvoj Vladi.

'Bio sam volonter, 6+6 smatram nekorektnim'

Među rijetkima koji to pravo nisu aktivirali je Olivera Majić, koja je o tom pravu ali i o ljudima koji ga koriste govorila dosta kritično te varaždinski župan Radimir Čačić.

"Ja nisam primao plaću, bio sam sve četiri godine volonter. Tako da neću aktivirati ništa, niti mogu aktivirati, a i da imam to pravo ne bi to učinio. Osobno smatram da to nekorektnim", kaže Čačić.

Sociolog: Nije slučajno da imamo toliko gradova i općina, 6+6 je samo simptom

A koliko god se svi oni koje su građani istjerali iz njihovih ureda pozivaju na to kako im zakon onemogućuje posao, sociolog Sven Marcelić siguran je kako iza toga stoji želja za povlasticama.

"Ja sumnjam da itko tko je bio na visokom političkom položaju zaista egzistencijalno ugrožen, u smislu da treba tu plaću da bi preživio, međutim ono što stoji iza toga dobrim djelom, naviknutost na privilegije", kaže Marcelić.

"Nije slučajno da u Hrvatskoj imamo toliko gradova i općina sa toliko načelnika, onda se tu stvara sustav sa jako puno privilegiranih ljudi i koji su zainteresirani da te privilegije traju i da se teže gube. Mislim da je to problem iznad 6 plus 6, to je samo simptom", zaključuje.