IZGUBILI SMO KONTROLU NAD EPIDEMIJOM: Do kraja mjeseca u Hrvatskoj bi moglo biti i više od 1500 mrtvih od Covida

Do kraja studenoga mogli bismo imati i više od 1500 mrtvih od koronavirusa, a samo u posljednjih pet dana u našoj su zemlji od covida preminule 194 osobe

U pet dana u Hrvatskoj je umrlo više ljudi nego u prvih šest mjeseci pandemije koronavirusa. Već tjednima nemamo kontrolu nad epidemijom i do kraja studenoga mogli bismo imati i više od 1500 mrtvih, piše danas Jutarnji list.

U Hrvatskoj je u četvrtak od covida-19 preminulo čak 49 osoba, što je najveći dnevni broj od početka pandemije. Nažalost, broj umrlih raste iz dana u dan: samo u posljednjih pet dana u našoj su zemlji od covida preminule 194 osobe.

To je više nego u prvih šest mjeseci pandemije kada je preminulo 187 ljudi. U razdoblju od veljače do srpnja u Hrvatskoj je 108 osoba umrlo od covida-19, a u razdoblju od srpnja do početka studenoga njih 575. Ukupno je, od 25. veljače kada je kod nas zabilježen prvi slučaj zaraze, preminulo 1200 ljudi.

Među najgorima

Samo od početka studenoga koronavirus je u našoj zemlji odnio 654 života, što Hrvatsku svrstava među države s najvećom smrtnosti od covida u Europi. Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), broj umrlih na 100.000 stanovnika u posljednjih je 14 dana u Hrvatskoj dosegnuo 12,2, a od naše zemlje gore su Češka (24,5), Belgija (22,9), Bugarska (15,2), Mađarska (13,6), Poljska (13,1), Lihtenštajn (13,0), Slovenija (12,7) i Italija (12,3).

Rast broja umrlih od covida-19 pokazatelj je da već tjednima nemamo kontrolu nad epidemijom te da bismo do kraja studenoga mogli imati i više od 1500 mrtvih. Paralelno s brojem umrlih raste i broj hospitaliziranih te pacijenata na respiratorima. Tako su u četvrtak na respiratoru bile 204 osobe, donosi Jutarnji list.

