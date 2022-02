U banijskom selu Roviška, u utorak navečer izgorjela su dva kontejnera. Srećom, nitko nije ozlijeđen, ali je Mirko Divjakinja ostao bez svega što je uspio spasiti nakon razornog petrinjskog potresa.

"Dugo godina sam živio u Zagrebu, kad sam došao u penziju, onda sam se vratio u ovo svoje rodno mjesto. Ono što sam uspio spasiti od potresa, sad je sve otišlo nazad. Nemam osobne, nemam kartice, vozačka, sve mi je ostalo u novčaniku i izgorjelo. E, da sam mlađi, onda bih krenuo od nule, ali nisam", rekao je Divjakinja za N1.

'Pasji život'

Pokušao je prespavati kod rođaka u Ravnom Rašću, ali nije mogao oka sklopiti. Muči ga što bi mogao biti uzrok požara.

“Nemam pojma. Peć uopće nisam ložio dva dana, jer sam pomagao čovjeku gore oko pečenja rakije. Nije ni grijalica bila uključena, isključio sam i veš-mašinu, jedino što su bila uključena dva frižidera. Jedino instalacija je mogla, uopće nije bila upotreba peći na kruta goriva, onda nema šanse da je od nje”, rekao je Divjakinja.

Kritizirao je Vladu i Stožer zbog života kojeg žive žitelji Banije. Kaže da je to "pasji život". "Ne bih ni kriminalce strpao unutra, a kamoli domaće stanovništvo. Strašno velika greška i našeg rukovodstva i svega. Kontejnerski život nije život, to može biti sramota za našu Vladu. Prave li ruglo od sebe ili od nas, ne znam, ali prije od sebe i to je strašno”, rekao je.

Dobit će drugi kontejner

Dogradonačelnica Gline, Branka Bakšić Mitić obećala mu je da će dobiti drugi kontejner sa sanitarnim čvorom. Mirko je zahvalan i na pomoći mještana, prijatelja i ljudi dobre volje.

“Osjeća se čovjek da nije sam. Koliko mi samo znači što ste vi sad tu! Puno mi znači vaš dolazak, dolazak mojih dragih susjeda. Našoj dogradonačelnici svaka čast, na terenu je stalno, obilazi svoje ljude”, rekao je.