IZGLEDNO JE DA DRUGI VAL PANDEMIJE STIŽE NA JESEN; Capak objasnio: ‘Samo su dva scenarija ako virus ne nestane ili se promijeni…’

“Teško je predvidjeti može li neka od mjera koje smo popustili dovesti do toga da se vrati lošija epidemiološka situacija. Ako nam se dogodi da se vrati lošija epidemiološka situacija, razmotrit ćemo zašto je to tako, zaustavit ćemo popuštanje”, rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog stožera civilne zaštite govoreći za Al Jazeeru Balkans o tome kako se Hrvatska bori protiv koronavirusa.

Kazao je kako se posebno pazilo da se predvide kapaciteti zdravstvenog sustava u slučaju da se Hravtskoj dogodi dogodi talijanski scenarij.

“Imamo rezerve, čak i Infektivna klinika Dr. Fran Mihaljević ima slobodnih kreveta za pacijente oboljele od Covida-19”, dodao je.

‘Ključ uspjeha bio je dobar tajming’

Kao ključ uspjeha Hrvatske u borbi protiv Covida-19 Capak je istaknuo dobar tajming.

“U momentu kada je eskaliralo u Italiji, vidjeli smo da moramo sami postići mjeru samoizolacije za građane iz tih područja. Nakon toga smo uveli socijalno distanciranje. Mislim da smo to napravili točno na vrijeme – 18. do 23. ožujka. Dobra komunikacija s građanima je dovela do toga da imam dobru situaciju”, kazao je.

Upitan je li zbog mjera koje je donosio Krizni stožer bilo pritisaka političara, ali i onih kojima su obustavljene psolovne aktivnosti, Capak je odgovorio da pritisaka nije bilo, naročito ne iz političkih krugova.

“Mjere su donošene u suradnji i uz kompromis. Bila je shvaćena ozbiljnost situacije od strane Vlade i Kriznog stožera u kojemu je interdisciplinarni sastav. Naravno da gospodarstvo nije bilo zadovoljno, bilo je i kritika, ali mogu reći da i sad, kada se popušta, postoje kritike. To je tako”, rekao je Capak na Al Jazeeri.

‘Covid-putovnica nije stopostotni dokaz’

Capaku je postavljeno i pitanje o ovoljetnoj turističkoj sezoni u Hrvatskoj i tzv. covid-putovnicama.

“Ako budu bazirane na serološkim testovima, ne znači da osoba nije zarazna i da ne može opet oboljeti. Dakle, covid-putovnica nije 100 posto dokaz da osoba nije zarazna, upitna je. WHO ne preporučuje uvođenje. Ako se situacija normalizira, imamo komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju, Tursku, Španjolsku… Domaći turisti će sasvim sigurno doći na more i uživati na našem moru, ali treba pričekati na to. Onaj tko misli da se u ovom trenutku može nešto predvidjeti taj nema pojma o čemu govori”, kazao je.

Drugi val pandemije vrlo je izgledan

U slučaju da se dogodi novi porast broja zaraženih, kaže, ići će se na strože mjere. A rekao je i da je drugi val pandemije vrlo izgledan.

“Samo su dva scenarija ako virus ne nestane ili se promijeni – ili kolektivni imunitet ili cijepljenje. Cjepivo nije izgledno unutar godinu dana. Preko ljeta će doći do pauze. Ako virus bude sezonski, kao gripa, vrlo je izgledno da se na jesen vraća taj drugi val. Ako nastavimo s ovakvom dinamikom, onda će ostati dovoljan broj osjetljivih osoba da se bolest opet pokrene”, kazao je Capak u razgovoru za Al Jazeeru Balkans.

