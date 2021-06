Dan uoči saborske rasprave o kandidatkinji predsjednika Republike Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda Zlati Đurđević, sve su stranke zadržale svoje ranije stavove, a sudeći prema stajalištu vladajućeg HDZ-a, izgledi za izbor Đurđević na tu dužnost su minimalni.

Zlata Đurđević u intervjuu N1 televiziji ustvrdila je kako, ne bude li u petak izabran čelnik Vrhovnog suda, može nastupiti ustavna kriza. Predsjednik Vrhovnog suda neće biti izabran na vrijeme, a na čelu sudbene vlasti bit će osoba postavljena službenim aktom osobe koja više nije na čelu pa ćemo, ako do 15. srpnja ne bude izabran predsjednik Vrhovnog suda, imati neustavnu situaciju, izjavila je.

'Nema ustavne krize, HDZ neće podržati Đurđević'

HDZ-ov Damir Habijan ne slaže se s ocjenom Đurđević o ustavnoj krizi. "Od kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda očekujem da poznaje Zakon o sudovima, koji propisuje da ako ju se ne izabere, na tu dužnost stupa zamjenik predsjednika Vrhovnog suda, u konkretnom slučaju sudac Marin Mrčela", rekao je Habijan novinarima u Saboru.

Poručio je da nema nikakve ustavne krize, a očekuje da će se problem riješiti u razdoblju od šest mjeseci, koliko zamjenik može voditi Sud.

„Jasno je zašto HDZ ne može podržati Đurđević, ne samo zbog prvog javnog poziva na koji se nije javila nego i zbog programa koji je u suštini populističko-politički program“, kaže Habijan.

SDP-ov Mišel Jakšić rekao je kako ga od stava HDZ-a puno više zanima kako će se postaviti njegovi koalicijski partneri, predvođeni Radimirom Čačićem i Miloradom Pupovcem.

„Žalosti me da se sve to, bilo zbog ega, bilo zbog zataškavanja stanja u hrvatskom pravosuđu, dignulo na nivo koji nije bio potreban i koji nas je maknuo od sadržaja. Mi više uopće ne razgovaramo kakvo nam je stanje u pravosuđu i kako ga ljudi doživljavaju, kako nam optuženici pod okriljem noći bježe preko granica, kako nam predsjednik Ustavnog suda ima ručkove sa svojim 'kompićima' u konobama na Korčuli. Ništa to više nije važno nego samo 'tko je jači, taj kvači'", kaže Jakšić.

Jakšić: HDZ želi zabetonirati stanje u pravosuđu

Očito da nekome odgovara ovakvo stanje u pravouđu i da se apsolutno ništa ne mijenja, a sada sve definitivno vodi prema HDZ-u, ustvrdio je.

"Gledamo li 30 godina unazad kako je Vladimir Šeks koordinirao našim pravosuđem i pustio svoje pipke kroz Miroslava Šeparovića, Ivana Turudića i druge, očito je da će se napraviti sve da se to stanje sada zabetonira", kaže Jakšić.

„I ministar pravosuđa Ivan Malenica priznaje da je Zakon o sudovima nedorečen pa se postavlja pitanje kako je Ustavni sud u rekordnom roku rekao da je sve u redu. Možemo li očekivati da HDZ-ova većina uputi neki novi Zakon o sudovima, poglavito u dijelu o izboru predsjednika Vrhovnog suda, pa će Ustavni sud to srušiti? Riječ je definitivno o jednoj žešćoj travestiji“, ocijenio je SDP-ovac.

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta kaže da Zlata Đuđević nije najbolji izbor pa neće dobiti potporu njegove stranke. „Naša glavna zamjerka je njezinoj tezi da su problemi u pravosuđu nastali devedesetih. Sve što naše pravosuđe obilježava cijelo vrijeme su problemi koji proizlaze iz perioda prije devedesetih, a o tome nije puno govorila niti pisala u svom dosadašnjem radu“, rekao je.

U Hrvatskoj nije provedena lustracija, za razliku od drugih bivših komunističkih zemalja, mislimo da je to jedan od razloga zašto je hrvatsko pravosuđe u ovom stanju, kaže Bartulica.

'Premijer bi trebao fiksaciju na predsjednika staviti u drugi plan'

Bojan Glavašević iz Kluba zeleno-lijevog bloka smatra kako bi bilo dobro kada bi "premijer svoju fiksaciju na predsjednika Republike malo stavio u drugi plan" i počeo se više voditi interesima građana, a njihove trzavice nikoga ne zanimaju.

„Predsjednik Republike je političar s izravnim demokratskim legitimitetom i ima moralni autoritet govoriti o stvarima o kojima smatra da treba govoriti. S tim se možemo slagati ili ne, ali predsjednik Vlade bi trebao u prvi plan svog rada konačno staviti zakonodavne procese i donošenje odluka važnih za građanke i građane. A ako ima problem s predsjednikom Republike, neka se lijepo nađu na kavi, zatvore vrata, kažu si sve što misle da si trebaju reći i da se konačno počnemo baviti temama važnima za svakodnevicu“, poručio je Glavašević.

Marijana Puljak iz Centra ocijenila je da mi već jesmo u nekakvoj ustavnoj krizi. „Prepucavanje 'između dva brda' oko te vrlo važne funkcije zaista nam nije trebalo. Kako znamo tko čini većinu u Saboru, ne očekujem da će se potvrditi izbor Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda i zaista će biti problem kako dalje nastaviti proceduru“, smatra Puljak.

Most je već ranije poručio kako smatra da se predsjednik i premijer moraju dogovoriti o kandidatu.