‘IZGLEDALO JE KAO STIHIJA’: Mještani otoka Ista o plimnom valu: ‘More se odjednom povuklo, sve je ostalo suho, sigurno metar i pol’

Snimke plimnog vala na otoku Istu smještenom u zadarskom arhipelagu brzo su obišle Hrvatsku. Snimke pokazuju potopljene brodice i terase kafića, a val je došao i do prvih kuća do mora.

S obzirom na to da prije plimnog vala dolazi do velikog povlačenja mora, mještani su to primijetili i na vrijeme se sklonili. Za oko jedan metar podigla se razina mora.

“Mještani su već navikli na manje plimne valove, pa su odmah reagirali i postavili daske na vrata kako more ne bi ušlo u kuće, trgovine i podrume. Neki stanovnici imaju i pumpe za izvlačenje vode jer su spremni na ovakve situacije koje su se i prije događale. Štetu koja je nastala sanirali smo uz pomoć zadarskih vatrogasaca i Čistoće Zadar. Ima još malo mulja po ulicama i dvorištima, ali više-manje je sve riješeno”, kažu iz DVD-a Ist za Dnevnik Nove TV.

Mještani: ‘Plimni val bio je kratak, ali žestok’

Kako nastaju plimni valovi? Kada putujući ciklonalni poremećaj prouzroči oscilacije u tlaku zraka. Na Istu su se zadnja dva plimna vala dogodila 2007. i 1992. godine. Radi se o meteorološkoj pojavi, češćoj u srednjoj i južnoj Dalmaciji, a Ist joj pogoduje položajem i oblikom uvale. Mještani plimni val opisuju kao “kratkog, ali žestokog”.

“To je najedanput more se povuklo, nakon toga, kako se povuče, ostalo je sve suho, sigurno metar i po se povuklo, da bi kasnije kad je to stalo vraćati se to je izgledalo kao stihija! Evo vidite gdje smo ovdje, ovo je bilo sve pod vodom, i imali smo zaštitu, sreća da je bila zaštita bio bi se inače market, dućan bija bi sigurno pola metra vode unutra. Recimo da smo navikli na to jer to se već događalo i 2007. i 1984. i tako dalje i ovo danas, više puta, ali ovo su bile tri plime koje su nanijele, recimo, štete”, objašnjava za Dnevnik Nove TV Svenko Matanić iz Ista.

Plima i oseka izmjenjivale su se tijekom pola sata, a tome su svjedočili i vatrogasci DVD-a Ist. “Veličina mora je bila evo trenutno u ovoj lokaciji oko metar iznad javnih puteva. Sve do tih puteva do razine od metra bilo je poplavljeno”, govori vatrogasac Goran Josifovski.

Šteta sanirana

Stanje s plimnim valom, kao i mještani, ubrzo se smirilo. Na otok Ist stigao je i gradonačelnik Zadra Branko Dukić.

“Vidim da je šteta već velikim dijelom sanirana, koliko od lokalnog stanovništva toliko i od gradskih službi i evo vjerujem i u razgovoru s našim DVD-om ovdje na Istu ono što je najbitnije, najbitnije je pomoć, da si uvijek tu, kada treba”, kazao je Dukić za Dnevnik Nove TV.