U mnogim europskim državama, pa i u Hrvatskoj, dolazi do značajnijeg porasta novozaraženih koronavirusom, a epidemiologinja HZJZ-a Iva Pem Novosel napominje kako svi trebaju biti na oprezu jer se definitivno radi o mogućem početku novog vala.

"O novom valu je možda još prerano govoriti, ali kad se gleda krivulja kretanja novozaraženih u Europi, definitivno se radi o mogućem početku novog vala. Isto tako i u Hrvatskoj", rekla je Pem Novosel.

Porast nove varijante i u Hrvatskoj

Zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Zoran Barušić rekao je da je situacija u Klinici zadovoljavajuća.

"Mi smo već nekoliko zadnjih tjedana u dosta stabilnoj situaciji, tako da trenutno nemamo povećanje bolesnika na bolničkom liječenju, odnosno onih koji zahtijevaju hospitalizaciju", rekao je Barušić.

Klinički mikrobiolog i epidemiolog iz Sveučilišne bolnice u Bonnu Marijo Parčina objasnio je kako je situacija u Njemačkoj zasad dobra.

"Mi od početka ovoga mjeseca definitivno bilježimo veću incidenciju, odnosno porast novozaraženih, novooboljelih, nanovooboljelih – možda se i tako treba ovu definiciju još malo dodati, čisto da se zna i stanje prijašnjeg imuniteta… Zadovoljavajuće je da zadnja tri dana ta incidencija malo već pada", rekao je Parčina te dodao kako je u Njemačkoj najzastupljenija varijanta BA.5, koja je u više od 50 posto testiranih uzoraka.

No, nije ni situacija u Hrvatskoj nešto bolja jer se i kod nas iz tjedna u tjedan primjećuje porast te varijante.

"Imamo već preko 10 posto i zapravo raste, iz tjedna u tjedan raste, očekuje se i dalje porast", rekla je Pem Novosel.

Uvođenje novih mjera?

BA.2 je još uvijek dominantna varijanta, a obje nove varijante, BA.4 i BA.5, zaraznije su od prethodnih.

"I to vjerojatno objašnjava taj porast i zapravo nas treba upozoriti na mogući brzi porast u sljedećim tjednima", rekla je Pem Novosel te dodala da nas imunitet stečen preboljenjem ili cijepljenjem najčešće ne može potpuno zaštititi od zaraze novim varijantama, ali da se definitivno primijetilo da gotovo sve novozaražene osobe imaju blagu kliničku sliku.

Parčina je rekao da ćemo najesen najvjerojatnije dobiti i neku drugu varijantu, koja najvjerojatnije neće izazivati teže oblike bolesti.

Pem Novosel rekla je da je u ovom trenutku još prerano govoriti o novim mjerama.

"Ako bi došlo do daljnjeg porasta broja, onda vjerujem da će naš Stožer civilne zaštite razmisliti o potrebnim mjerama. Definitivno treba pratiti situaciju. Ako bude došlo i dalje do kontinuiranog porasta, onda ćemo vjerojatno morati razmisliti o uvođenju nekih mjera, a ono najosnovnije što je moguće, to je to nošenje maski u javnom prijevozu."