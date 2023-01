U utorak je održan sastanak s predstavnicima trgovaca, a u emisiji Otvorenoga HRT-a gostovao je Jurica Lovrinčević, savjetnik ministra gospodarstva i održivog razvoja. On je rekao kako je sastanak s predstavnicima bio kvalitetan, a zvali su isključivo trgovce jer misle da se u situaciji kada je inflacija 13,5 posto, kroz trgovinu najveći dio cijena prelijeva na inflaciju.

Rekao je da ima "lova u mutnom" u svim segmentima društva, no kod uvođenja eura to se ne bi smjelo događati.

"To Vlada neće tolerirati, kao ni da bilo tko zarađuje na grbači građana", poručio je.

'To nije zaokruživanje nego porast cijena'

Vedrana Filipović-Grčić, pomoćnica glavnog državnog inspektora, kazala je kako je prvi radni dan od uvođenja eura doveo do drastičnog porasta prijava potrošača, u dva dana dobili su više od 60 prijava potrošača, a jednako se žale na ugostitelje i na trgovce.

"Žale se na dvostruko neisticanje cijena, ali i ono što se pogrešno kaže 'zaokruživanje'. To nije zaokruživanje, nego porast cijena. Žale se i na neprimanje kuna te nevraćanje eura."

Martin Evačić, predsjednik Udruge trgovine Hrvatske udruge poslodavaca, odgovorio je na pitanje je li se iznenadio kada je dobio poziv ministra Filipovića i rekao je kako misli da nitko ne može objasniti zašto bi baš trgovci bili krivi. Ustvrdio je da si svi ozbiljni trgovci, a bili su prisutni na sastanku, nisu dopustili da zadnjih mjesec dana mijenjaju cijene, nego je dogovoreno da se cijene ne diraju do kraja siječnja.

"To poštujemo i dobavljači i mi. Cijene su bile iste i 15. prosinca, kao i danas. Cijena se dobiva u dobavnom lancu koju čini primarna poljoprivredna proizvodnja, prerađivačka industrija, distributivni lanci i trgovci. Jednostavno je ustanoviti jesu li trgovci dizali cijene neopravdano. Mi smo danas rekli da nemamo ništa protiv da dođe inspekcija. Možemo prezentirati cjenike od dobavljača zadnjih godinu dana", rekao je.

Cijena kruha porasla za pola kune

Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, rekao je kako se susreo s dva primjera nerazmjera u cijenama. Na masovnoj skali to može biti problem, ako je riječ o 5,5 posto povećanja, to nije zanemariv efekt, ako je sve poskupjelo, to će biti značajan efekt na rast cijena u ovoj godini. Spomenuo je i kruh koji je sa sedam kuna poskupio na jedan euro, što je razlika od 0,5 kuna.

"To je skoro sedam i nešto posto, a cijena kruha je prošle godine porasla za 30 posto. Ljudi prošlogodišnji rast cijena još i mogu racionalizirati, ali sada su s pravom ljuti. Vlast je cijelo vrijeme komunicirala da do rasta cijena neće doći, no došlo je, a nismo kreirali nikakve zaštitne mehanizme. Trebalo bi utvrditi događa li se isto i u maloprodaji, što bi bio ozbiljan problem", istaknuo je.

Povećanje cijena od 1. veljače?

Evačić je rekao da je u Hrvatskoj registrirano 200 tisuća trgovačkih društava koja se bave trgovinom.

"Ozbiljni trgovci si to nisu dopustili. Mi imamo informaciju od 40 dobavljača da će 1. veljače povisiti cijene. Hoće li Vlada i njih pritisnuti", upitao je.

Filipović-Grčić je istaknula da su jučer inspektori pojačali nadzor "jer smo ostali zatečeni onime što smo zatekli prvi radni dan".

"Više od 200 inspektora obavljalo je nadzor i u trgovinama i ugostiteljskim objektima ili drugim pružateljima usluga. Prvi preliminarni podaci pokazuju povećanje cijena. Sljedeći zadatak inspektora je da utvrde je li to povećanje opravdano ili neopravdano, koji su razlozi povećanja, nabavna cijena ili marža? Očekujemo rezultate potkraj tjedna", naglasila je.