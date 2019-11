IZGLASAN ČETVRTI KRUG POREZNE REFORME: Podignut osobni odbitak i ukinut porez na dohodak za mlađe od 25 godina

Novim krugom porezne reforme predviđena je snižena stopa PDV-a za ugostiteljstvo, podizanje osobnog odbitka na 4000 kuna te porezne olakšice za mlade i poduzetnike

Hrvatski sabor u petak je izglasao paket izmjena devet poreznih zakona odnosno četvrti krug porezne reforme koji donosi porezno rasterećenje od 2,4 milijarde kuna. Promjene donose sniženu stopa PDV-a od 13 posto za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata, te sniženu stopu za nositelje fonografskih prava.

UGOSTITELJI PRED VLADOM: Zahtijevaju niži PDV, neoporezive napojnice, kupone za povremene poslove…

Rasterećenja za mlade

Kod poreza na dohodak osobni se odbitak diže s 3800 na 4000 kuna, a porezno se rasterećuju mladi. Za one do 25 godina porezna se obveza umanjuje 100 posto, a za one od 25 do 30 godina 50 posto. Pri oporezivanju dobiti, limit za višu stopu od 18 posto diže se sa 3 na 7,5 milijuna kuna, što znači da će 93 posto poduzetnika plaćati porez po stopi od 12 posto, u odnosu na dosadašnjih 85 posto.

MINISTAR NAŠAO PROSTOR ZA NOVO RASTEREĆENJE GRAĐANA: Mladi će biti potpuno oslobođeni poreza na dohodak, ali ima caka

PDV ostaje 25 posto

Paketom poreznih zakona također se zadržava opća stopa PDV-a od 25 posto, a ukupni efekt te mjere je 1,8 milijardi kuna. Četvrti krug porezne reforme donosi porezno rasterećenje od 2,4 milijarde kuna, a kada mu se dodaju tri prethodna dolazimo do gotovo 9 milijardi kuna rasterećenja.