‘IZGARAMO, MALO NAS JE!’ Prosvjed medicinskih djelatnika ispred KB Dubrava zbog teških uvjeta rada: ‘Ne bježimo od virusa, ali ovo nije u redu…’

Desecima medicinskih djelatnika koji prosvjeduju ispred KB Dubrava obratio se i jučer izabrani predsjednik Upravnog vijeća, Silvio Bašić

Ispred Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu u petak oko podneva okupilo se nekoliko desetaka medicinskih djelatnika, prosvjedujući zbog sve težih uvjeta rada, javlja N1.

“Ovo ne može biti samo COVID bolnica, osoblja nema, svi se bore s virusom, od njega ne bježimo, ali mislimo da nije u redu da jedina bolnica u Zagrebu koja pokriva enormno područje postaje COVID bolnica. Gdje će naši pacijenti koji su ne-COVID? Apeliram na nekoga tko može to promijeniti, ne zanima me tko je na vlasti, jako se borimo. Izgaramo, malo nas je. Ne može samo jedna kuća participirati u liječenju COVID pacijenata, svaka bolnica mora dati svoj obol”, izjavila je medicinska sestra Verica Šeb, a njen kolega Ivan Spajić se nadovezao: “Ovo je prešlo sve mjere. Trebali bi svi zajedno podijeliti taj posao.”

Dvije bolnice u jednoj

Sestra Šeb je komentirala i natpise o poražavajućem stanju u bolnici te gladnim i golim pacijentima. “Ne želim puno komentirati napise, ali teško je. Zar mislite da su pacijenti gladni, žedni i goli u ovakvoj bolnici? Nitko iz COVID-centra nije izašao anoreksičan, to su sramotne izjave. Postoje problemi jer to je preveliki pogon. To su sad dvije bolnice u jednoj. Najavljivano je da ćemo dobiti pomoć, zahvaljujem svima koji su dobrovoljno došli pomoći”, poručila je.

Nema političke igre

Okupljenim medicinskim radnicima se obratio i jučer izabrani predsjednik Upravnog vijeća, a inače pročelnik Zavoda za neurologiju, Silvio Bašić. On je ranije danas rekao kako neće nikoga smijeniti i kako u tome nema političke igre.

“Našli su minorne propuste koji nisu vitalno ugrozili živote pacijenata. Ogroman problem je trenutačni priljev velikog broja bolesnika”, zaključio je.

