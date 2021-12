Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović gostovao je na televiziji N1 osvrnuvši se na jučerašnju izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića o genocidu u Srebrenici. Podsjetimo, Milanović je kazao: "Poštujem tuđu žrtvu, ali nije sve isto. Ako sve bude genocid moramo naći drugo ime za ono što su nacisti napravili Židovima u Drugom svjetskom ratu. Nije svaka žrtva, to je relativiziranje."

'Relativizirati genocid… To vrijeđa ljude'

“Gospodin Milanović mnogo govori za jednog predsjednika i mislim da bi bilo bolje da manje govori i da više razmisli prije nego nešto kaže. Govoriti o užasnim zločinima, o genocidima, relatizivirati, to su odveć bolne stvar da bi se o tome olako pričalo. Vidim da uspoređuje je li neki genocid veći, manji, to ne treba raditi, to vrijeđa ljude. U BiH, svi Hrvati katolici i Bošnjaci muslimani su protjerani s polovice teritorija, napravljeni su koncentracijski logori. Etničko je počišćeno pola BiH. Hrvatski predsjednik bi to trebao uzeti u obzir i ne govori o tim stvarima olako. Ako je u Jasenovcu za par godina ubijeno toliko ljudi koliko on kaže, onda je u BiH u tih par godina ubijeno više ljudi”, rekao je Izetbegović.

Milanović je indirektno optužio Izetbegovića da licitira žrtvama i da radi žrtvu od svog naroda.

“Generalno, čitav probosanski blok stranaka se iz Hrvatske i Srbije pokušava svesti na neki bošnjački blok, da su to sve Bošnjaci i da je to sarajevska politika. Pomalo se to sve skupa ismijava i pokazuje se jedan nedostatak respekta. HNS, HDZ i stranke oko njega su dobile na posljendjim izborima 180.000 glasova. Bosanski blok je dobio 815.000 glasova, barem 200.000 glasova su hrvatski, srpski, iz mješovitih brakova… Ne može se ignorirati multietnička komponenta u bosansku bloku”, kazao je Izetbegović.

'Skoro se pretvorio u desničara'

Podsjetio je Izetbegović i da je Milanović svojedobno podržavao Željka Komšića.

“Milanović je tu pred 10 godina bio u crvenoj jakni SDP-a i podržavao Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva protiv Dragana Čovića. U međuvremenu se preokrenuo za 180 stupnjeva i skoro se pretvorio u jednog desničara. Ne znam zašto je to tako i koji je njegov problem s Bošnjacima”, dodao je Izetbegović.

Osvrnuo se i na Milanovićevu izjavu da BiH ima puno veće probleme od Milorada Dodika.

“Nema većeg problema u BiH od politike Milorada Dodika. Posljednjih godina pojačava intenzitet agresivne, separatističke politike”, kazao je Izetbegović.

'Plenković bolje razmisli prije nego što nešto kaže'

Za hrvatskog premijera Andreja Plenkovića rekao je da je korektniji u izjavama.

“On barem bolje razmisli prije nego što nešto kaže. On inzistira na pravu da jednog od tri člana Predsjedništva izabere većinski hrvatski narod, što je jedan normalan zahtjev i o tome se može razmisliti. Mi smo u dva navrata bili spremni da idemo u tom smjeru. Poslije toga, sve što govori Plenković je korektno. Mi očekujemo da se ta stvar izbalansira. S time da su tu i ove blokade koje nam trenutačno HDZ pravi u Federaciji – tri godine ne dopušta da formiramo vladu, dvije godine da ne imenujemo novi ustavni sud”, rekao je Izetbegović.

Kazao je i da u BiH uvijek može doći do sukoba.

“Toliko su suspregnute emocije, toliko nepravdi je bilo, nasilja, a odgovorni političari trebaju raditi na tome da se prostor za to suzi. Srpski narod jako komotno živi u BiH, dominira, vlada nad ostalima. Hrvati imaju frustraciju koju imaju, da ne mogu izabrati jednog od tri člana Predsjedništva, mi smo tu spremni pomoći. S druge strane očekujemo da se zaustavi ovo što HDZ radi u odnosu na parlamentarnu većinu u Federaciju, to 'guranje prsta u oko' mora prestati”, rekao je Izetbegović.