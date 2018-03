Sljedećih dana na kopnu rast će temperatura, ali će još u petak u većini mjesta vladati cjelodnevni minusi koji će pridonijeti dodatnom stvaranju poledice.

Polarna zima koja je pritisnula Hrvatsku polako posustaje, stižu ugodnije temperature.

Meteorolog Zoran Vakula najavio je kraj ledenog vala u novoj vremenskoj prognozi objavljenoj na HRT-u. Polarne temperature treba izdržati još danas, tvrdi meteorolog koji kaže kako će danas biti ‘hladno kao rijetko kad u ovo doba godine’.

Meteoalarm je izdao crveno upozorenje za velik dio Hrvatske, upozorava na vrlo hladna jutro i izrazito niske temperature. Ipak, tijekom dana slijedi lagano zatopljenje.



Približava se ciklona sa Sredozemlja

‘Hladan zrak napuštat će naše krajeve zbog približavanja ciklona sa Sredozemlja. I to prilično naglo i brzo, pa će već u petak na Zavižanu biti oko 0 °C, a na Jadranu ponegdje i više od 10 °C. Pritom će se i tlak zraka tijekom četvrtka i petka relativno naglo strmoglaviti, gdjegod i na ispod 1000 hPa’, najavio je Vakula.

Četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomično sunčan, ali i jako hladan, uz najnižu temperaturu uglavnom od -19 do -15 stupnjeva Celzijevih. Tijekom dana očekuje se naoblačenje, gdje će također ujutro biti iznimno niska temperatura. Snijega će biti i u gorju, te još prije – na sjevernom Jadranu, a uz porast temperature mjestimice će biti i kiše, koja se može smrzavati na podlozi. Puhat će gdjegod umjerena, podno Velebita i jaka bura i istočnjak, prema jugu jugo, pri čemu će more još biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura u gorju i oko -18 °C, u unutrašnjosti Istre od -10 do -7 °C, a uz more od -7 do -1 °C na udaljenijim otocima. Poslijepodne od 2 do 7 °C, u gorju od -7 do -4 °C.

Pripazite na sleđene površine

Hladno će biti i u Dalmaciji, a uz jačanje juga i porast temperature, snijeg će prelaziti u kišu koja se ponegdje može smrzavati na podlozi.

Sljedećih dana na kopnu rast će temperatura, ali će još u petak u većini mjesta vladati cjelodnevni minusi koji će pridonijeti dodatnom stvaranju poledice, najprije uz snijeg, a zatim uz povremenu mjestimičnu kišu. Ona će se posebno u noći na subotu i tijekom subote smrzavati na hladnoj podlozi i predmetima. U nedjelju prolazno razvedravanje pa ponovno oblačnije, uz povremenu kišu.

‘Zima nas napušta, polako, ali sigurno. No pripazite se još hladnoće, osobito u četvrtak ujutro’, zaključio je Vakula.