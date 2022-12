Početkom tjedna moći ćemo uživati u suncu, ali zubatom, posebice na kopnu, gdje će biti prilično hladno, ponajviše ujutro, kada je ponegdje vjerojatna i magla. Bit će stabilnije nego prošlih dana, ali posvuda ipak neće biti sasvim stabilno.

Od srijede oblačnije i nestabilnije, na kopnu u početku uz mogućnost kiše koja se smrzava u dodiru s hladnom podlogom, zatim snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača i to ne samo u gorju. I na Jadranu kiša česta, prema vikendu moguće i obilnija praćena grmljavinom, a bit će i razmjerno vjetrovito, najprije uz jugo, a zatim buru, sažeta je tjedna vremenska prognoza koju je za HRT pripremila dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

U ponedjeljak stabilnije

U ponedjeljak ujutro će na istoku Hrvatske temperatura zraka biti između -3 i -1 °C. Sa zapada će se postupno razvedravati, a temperatura će danju porasti do 3 °C. I u središnjoj Hrvatskoj ćemo početkom tjedna napokon ugledati sunce, ali bit će zubato. Jutro hladno, ponegdje je moguća magla, pa i poledica - stoga oprezno u prometu. Dnevna temperatura malo niža od prosjeka za doba godine.

Zbog niskih temperatura izdan je i žuti meteoalarm.

Hladno će biti i u gorju, ponegdje ni danju temperatura neće porasti iznad 0 °C. U noći je još moguć mjestimice slab snijeg, ujutro magla, a danju će biti i duljih sunčanih razdoblja. Najsunčanije pak na sjevernome Jadranu, no i ovdje razmjerno hladno, ujutro lokalno moguće s temperaturom oko 0 °C, a osjet hladnoće dodatno će pojačavati uglavnom umjerena bura i sjeverni vjetar.



U Dalmaciji stabilnije, sunčanije, ali i hladnije, u unutrašnjosti mjestimice moguće i uz mraz. Puhat će umjerena bura i sjeverozapadnjak, uz more uglavnom umjereno valovito. Na jugu Hrvatske u noći i ujutro i dalje promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Od sredine dana oborina će posvuda prestati, pa će popodne prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu uglavnom od 10 do 12 °C.

U utorak hladno

U utorak ujutro još malo niža temperatura, no danju će okrenuti na jugo s kojim dolazi sve više oblaka. Stoga od srijede posvuda oblačnije, nestabilnije i toplije. U četvrtak će jugo jačati, a prema kraju dana i u noći na petak lokalno je opet moguća obilnija kiša.



Na kopnu će još uglavnom sunčan utorak biti najhladniji dan, osobito ujutro kada će mjestimice u gorju biti i ispod -10 °C. No već sredinom tjedna dolazi jače naoblačenje s povremenim oborinama - uglavnom će padati kiša koja se ponegdje može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom, prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Meteorologinja Tea Blažević također je prognozirala za N1 da drugi dio tjedna donosi jače naoblačenje, tako da će u četvrtak prema kraju dana kiše i pljuskova biti diljem zemlje, lokalno obilnije, uz pratnju grmljavine.

U danima vikenda izgledan je i novi snijeg, prije svega u gorju, no kako sada stvari stoje, moguć je i u nizinama.

Željka Pogačić Brckan je prognozirala za RTL da nakon kratkog predaha početkom tjedna, od srijede slijede nove prijetnje poplavama, bujicama ali i zimskim uvjetima. Detaljnije u idućim prognozama svakodnevno na RTL-u.

Opasnost od poplava

Prema hidrološkim podacima, Una prijeti Kostajnici, a izvanredne mjere su na snazi i u Karlovcu i Jasenovcu.

Zbog vjetra promet u blokadi

Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, upozoravaju u ponedjeljak iz HAK-a.

Na cestama u Lici i Gorskom kotaru otežano se vozi zbog snijega. U ostatku zemlje kolnici su mokri i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica. U priobalju puše jak vjetar. Zbog vode na kolniku zatvorene su pojedine državne, županijske i lokalne ceste u Karlovačkoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji. Vozačima HAK (Hrvatski autoklub) savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez zimske opreme.

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni zastoji mogući su na dionicama cesta gdje traju radovi. Večeras od 22 do 5 sati ujutro na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče zbog izvanrednog održavanja povremeno će se zaustavljati promet, na najviše petnaest minuta, u tunelu Sveti Rok, u smjeru Zagreba.

Također, od 22 do 5 sati na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zbog radova bit će zatvoren izlazni krak čvora Orehovica prema Rijeci (centar), Orehovici i Trsatu. Obilazak je preko riječke obilaznice i čvora Škurinje. Zimski su uvjeti (zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema) na cestama u Gorskom kotaru i Lici.