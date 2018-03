Izdano crveno upozorenje: Opasnost od jakog nevremena u cijeloj Hrvatskoj

Tijekom dana očekuje jače grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom, ponegdje i tučom. Meteoalarm izdao je upozorenje za mogućnost izraženijih pljuskova praćenih olujnim vjetrom ili pijavicama.

Promjenljivo do pretežno oblačno uz kišu, pljuskove i grmljavinu koji će sa sjevernog i dijela srednjeg Jadrana proširit na Gorski kotar i Liku, a od sredine dana i poslijepodne na središnje i istočne krajeve te Dalmaciju. Mjestimice se očekuje jače grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom, ponegdje i tučom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, u Slavoniji jugoistočni, a na Jadranu jako i vrlo jako jugo i jugozapadnjak, na sjevernom dijelu u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 23 i 28, u Slavoniji do 30°C, izvijestio je DHMZ.

Meteoalarm izdao crveno upozorenje

Meteoalarm izdao je upozorenje za mogućnost izraženijih pljuskova praćenih olujnim vjetrom ili pijavicama. U svim regijama postoji opasnost, a posebno crveno upozorenje izdano je za gospićku regiju gdje se tskođer očekuju izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

“Vrijeme je izuzetno opasno. Iznimno intenzivan meteorološki događaj je prognoziran. Velika šteta i nezgode su moguće na velikom području i to u većini slučajeva s opasnošću po život”, upozorenje je Meteoalarma.