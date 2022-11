Pretežno oblačno, kišovito i vjetrovito, u višem gorju bit će susnježice i snijega, a od sredine dana i u nižim predjelima Gorskog kotara, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za utorak.

Kiša će na Jadranu i u područjima uz njega biti povremeno obilna, a bit će i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok se najmanje oborine očekuje na istoku zemlje. U noći susnježica i snijeg mogući su i ponegdje na sjeverozapadu zemlje.

Crveni alarm za sve priobalne županije

Puhat će umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu jako i olujno jugo i južni vjetar. Na sjevernom dijelu će već prijepodne zapuhati umjerena do jaka, na udare i olujna bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 17 Celzijevih stupnjeva.

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su za danas crveno upozorenje za sve priobalne županije. Na riječkom području očekuje se jako i olujno, mjestimice na udare i orkansko jugo te južni vjetar, poslijepodne u okretanju na buru. Očekuju se udari vjetra do 135 km/h, a moguće je i plavljenje riva. Splitsku regiju također će zahvatiti jako i olujno jugo i južni vjetar, ponegdje i s orkanskim udarima, prema večeri vjetar u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Očekuju se udari vjetra do 120 km/h, također su moguća plavljenja riva. Jako jugo u jačanju na vrlo jako, mjestimice olujno, koje će zatim okretati na jaku, mjestimice vrlo jaku buru očekuje se i na području Kvarnera, gdje su mogući udari vjetra do 110 km/h.

Olujne brzine vjetra i visoki valovi

Crveno upozorenje izdano je za sjevernu i srednju Dalmaciju koje će zahvatiti jako jugo u jačanju na vrlo jako, mjestimice olujno i koje će prema večeri slabjeti i okretati na jak, mjestimice vrlo jak zapadni i sjeverozapadni vjetar. Očekuju se udari vjetra do 110 km/h. Jug zemlje također će zahvatiti jako, mjestimice olujno jugo, koje će prema večeri će slabjeti i okretati na jak, mjestimice vrlo jak jugozapadni vjetar, s najjačim udarima vjetra do 110 km/h.

Za gospićku i kninsku regiju izdano je narančasto upozorenje, zbog mjestimice obilne kiše i lokalno mogućih bujičnih i urbanih poplava, s količionom oborine i do 110 mm. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže, prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Upozoravamo na opasne uvjete za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima.

Jako jugo u jačanju na vrlo jako, mjestimice olujno, koje će zatim okretati na jaku, mjestimice vrlo jaku buru zahvatit će i područje Velebitskog kanala za koji je također izdano narančasto upozorenje. DHMZ poziva na pripravnost za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa oni koji putuju trebali bi pratiti informacije o prometu.

Kiša će biti česta, ponegdje obilna

U utorak i početkom srijede vrijeme u većem dijelu Hrvatske bit će vrlo nepovoljno, osobito na Jadranu i područjima uz njega, gdje će biti vjetrovito i kišovito, a poteškoće u prometu mjestimice će stvarati i snijeg, posebice u gorju, kaže se u vremenskoj prognozi HRT-a. Kiša će biti česta, u mnogim mjestima na Jadranu i uz njega i obilna, uz i više od 60 litara po četvornome metru u samo nekoliko sati, a do srijede ujutro ponegdje vjerojatno i više od 100 litara, uz vrlo veliku vjerojatnost za lokalne bujične poplave.

Na Jadranu je nova promjena vremena započela već u noći na utorak, najprije s jačanjem juga, zatim i sve češćom kišom, ali nije moguće precizirati mjesto gdje će pasti najviše kiše. Povećana vjerojatnost za obilnije pljuskove postoji prijepodne na sjevernom Jadranu, a poslijepodne i navečer i južnije.

U gorju i do 30 centimetara novog snijega

Plavljenja riva bit će ne samo zbog obilne kiše, nego i zbog najprije jakog i olujnog juga, gdjegod gotovo sigurno i orkanskog, koje će s prolaskom frontalnih poremećaja i ciklona mijenjati smjer pa će nevolje stvarati i jugozapadni vjetar, zvan kod nas i kao lebić i grbin, a potećkoće u prometu kasnije će stvarati i tramontana i bura, osobito na sjevernom Jadranu.

Snijeg će već prijepodne početi padati u gorju, uglavnom u Gorskom kotaru, gdje će ga do večeri ponovno mjestimice napadati vjerojatno i više od 20 cm novog snijega, a do srijede ujutro i više od 30 cm. Od poslijepodneva će vjerojatno padati i u nižim dijelovima Like, a navečer i u noći na srijedu mjestimičnog snijega može biti i u nizinama središnje Hrvatske, uz buru i na obali sjevernog Jadrana, te na Ćićariji i Učki.