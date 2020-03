IZDANE UPUTE KAKO SE PONAŠATI AKO IDETE DO DUĆANA: ‘Ako kupujete više nego što vam je potrebno, izlažete druge’

HUP navodi kako robe ima dovoljno te kako bi sva plaćanja trebali obavljati beskontaktno

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) se oglasila oko funkcioniranja poslovanja u sektoru trgovine zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih širenjem koronavirusa.

“Razumijemo da ste u ovim trenucima zabrinuti i da želite osigurati sve što je potrebno svojim obiteljima, radi toga vam želimo dati do znanja da radimo sve što je u našoj moći kako biste vi, vaše obitelji i vaši najbliži bili neometano opskrbljeni hranom i svim drugim osnovnim potrepštinama. Osnovnih prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština ima dovoljno te su i za dalje osigurane dovoljne količine koje su potrebne za RH”, navode iu HUP-a.

Navode kako blisko surađuju s Vladom i dobavljačima kako bi osigurali isporuke u trgovine i robu na policama. Online trgovine rade u punom kapacitetu kako bi omogućile da građani kupe proizvode bez nepotrebnog izlaska iz kuće.

Odgovorno zajedničko djelovanje

“Posebno zahvaljujemo svim kolegama iz trgovina, kao i onima iz lanca opskrbe, koji ulažu danonoćne napore kako nacija ne bi ostala zakinuta u trenucima krize. Ponosni smo na naše radnike i radnice. Poštovani kupci, ovo je situacija u kojoj svi moramo biti jednako odgovorni i zato trebamo i vašu pomoć.

Molimo vas da budete pažljivi u načinu kupovine i da sami pripazite na kontakte s našim djelatnicima koji su tu zbog vas. Pratite upute i obavijesti na našim prodavaonicama. Molimo vas, ukoliko ste u mogućnosti, da sva plaćanja obavljate beskontaktno (karticama) te održavate jedan metar odstojanja između svih drugih osoba.

Također, u potpunosti razumijemo vašu brigu, ali moramo upozoriti da kupovinom više no što vam je potrebno izlažemo druge osobe koji bi mogli ostati bez potrepština. Potrepština ima dovoljno za sve ukoliko smo solidarni i radimo zajedno. Zajedničkim djelovanjem pazimo na naše obitelji, prijatelje i susjede. Također, time pazimo i sve one druge koji su oko nas, uključujući i one starije i druge ranjive skupine”, stoji u priopćenju HUP-a.

