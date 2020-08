IZDANA BROJNA UPOZORENJA, TOPLINSKI VAL NE POSUSTAJE: Danas će dosegnuti vrhunac, evo gdje će u Hrvatskoj biti posebno pakleno

Meteoalarmi otkrivaju koliko će vrućine biti opasne i ekstremne u pojedinim dijelovima zemlje

Ovoga vikenda Hrvatsku i dalje čekaju iznimno visoke temperature. Budući da je ljeto, to je normalno, međutim, tu su i meteoalarmi koji otkrivaju koliko će vrućine biti opasne i ekstremne u pojedinim dijelovima zemlje. Za subotu DHMZ prognozira uglavnom sunčano vrijeme uz prolaznu naoblaku.

Malo kiše može pasti još ujutro uglavnom na istoku, a poslijepodne je poneki pljusak moguć na Jadranu i uz njega. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 °C, u Dalmaciji i malo viša.

Vruća nedjelja

Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu povremeno će biti umjerene naoblake, a uglavnom u drugom dijelu dana u Istri i u Gorskom kotaru lokalno je moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab.

Na Jadranu će tijekom noći i jutra puhati slaba do umjerena bura, a danju jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27 °C. Najviša uglavnom između 30 i 35 °C.

Opasno vrijeme

Za većinu Hrvatske upaljeni su meteoalarmi, a DHMZ upozorava riječku regiju na crveno upozorenje. Tamo će biti iznimno opasne i visoke temperature. Toplinski val bi na tom području mogao donijeti temperature veće od 35 °C pa bi građani trrbali zaštitit sebe, djecu i starije.

Što se tiče narančastog upozorenja, ono je izdano za kninsko i zagrebačko područje gdje bi najveća temperatura trebala dosegnuti 33 °C pa i više. DHMZ upozorava građane da budu spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog visokih temperatura i vrućine i to kod osjetljive populacije, male djece i starijih.

Za područje splitske, dubrovačke i gospićke regije izdano je žuto upozorenje. Tamo bi maksimalne vrijednosti temperature mogle biti 32 °C i više. Upozoravaju na moguće zdravstvene rizike među osjetljivijom populacijom.

Paklene vrućine vladat će sve do utorka nakon kojeg nas očekuje mjestimična kiša i pad temperature zraka.