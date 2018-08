IZDAN NARANČASTI METEOALARM ZA VELIK DIO HRVATSKE: Dolazi drastična promjena vremena, velika je vjerojatnost za snažno nevrijeme

Prvi dan klimatološke jeseni neće to biti samo zbog početka rujna, nego će i vrijeme u mnogim krajevima podsjećati na jesen

Ljetu je, čini se, došao kraj. Osim povremene kiše i niže temperature, bit će i ponegdje obilnijih pljuskova i grmljavine, na Jadranu i nevera, uobičajenih u ovo doba godine. Stoga su stručnjaci DHMZ-a objavili niz upozorenja na opasne vremenske prilike i na svojim stranicama i na stranicama europskog sustava MeteoAlarm, osobito za sjeverni Jadran i zapad unutrašnjosti, javlja HRT.

Subota – promjenljivo, ponegdje obilnija kiša

U Slavoniji, Baranji i Srijemu na mjestimice pljuskove i grmljavinu treba računati tek poslijepodne i navečer kada lokalno može biti i nevremena. A do sredine dana barem djelomice sunčano, uz najviše sunčana vremena u Podunavlju, gdje će još biti i vruće s najvišom temperaturom do 31 °C.

A najviše do 26 °C bit će u središnjoj Hrvatskoj, uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, češćom u drugom dijelu dana, kada je velika vjerojatnost i za mjestimice izraženije pljuskove, grmljavinu, ponegdje i nevrijeme.

Obilnijih pljuskova i grmljavine bit će osobito u gorju i na sjevernom Jadranu, a mjestimice su moguće i jake nevere. Između kišnih razdoblja bit će i sunčanih, barem kraćih, a najviša temperatura bit će između 24 i 27 °C. U Gorskom kotaru oko 20 °C. Na otvorenom moru puhat će umjereno jugo.

U Dalmaciji što južnije – to manja vjerojatnost pljuskova i grmljavine te više sunčanov vremena. A na sjevernom dijelu je vrlo velika vjerojatnost nevera praćenih obilnom kišom, i to već od jutra, pa će biti i hladnije nego u petak. Puhat će većinom umjereno jugo uz umjereno valovito more.

Na jugu Hrvatske još većinom suho i sunčano, barem do večernjih sati, a zatim nestabilnije. Vjetar slab do umjeren južni i jugo, a more većinom malo valovito. Najviša temperatura zraka oko 30 °C.

Od nedjelje – hladnije, i dalje promjenljivo

U kopnenom će području i idućih dana biti promjenljivo i nestabilno, s povremenom kišom i grmljavinom, a osobito su u nedjelju još mjestimice mogući obilniji pljuskovi. Na žalost školaraca, prvi dan nove školske godine neće biti povoljan što se vremena tiče, a još će i malo osvježiti. Sredinom tjednastabilnije i toplije.

Promjenljivo će do ponedjeljka biti i na Jadranu, pri čemu su obilniji pljuskovi i grmljavina u nedjelju vjerojatniji u Dalmaciji. Od utorka se vjerojatnost kiše smanjuje, a bit će i više sunčanog vremena. Nakon umjerenog juga, zapuhat će sjeverozapadnjak i bura. Temperatura će početkom tjedna biti najniža, no i dalje će biti razmjerno toplo.