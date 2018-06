IZDAN JE NALOG ZA UHIĆENJE ZDRAVKA MAMIĆA: Policija će raspisati međunarodnu tjeralicu za bivšim čelnikom Dinama

Zdravko Mamić je uoči izricanja presude otišao u Međugorje, kako je rekao, da bi pronašao mir, no s obzirom na to da ima dvojno državljanstvo, hrvatsko i ono BiH, nakon izricanja presude je poručio da ‘nema šanse da se vrati u Hrvatsku’.

Izdan je nalog za uhićenje Zdravka Mamića. Nalog je izdao Županijski sud u Osijeku, nakon što je danas objavljena nepravomoćna presuda kojom je Zdravko Mamić osuđen na šest i pol godina zatvora, poreznik Milan Pernar na četiri godine i dva mjeseca, Zoran Mamić na četiri godine i 11 mjeseci, a Dinamov direktor Damir Vrbanović na tri godine zbog izvlačenja oko 116 milijuna kuna iz Dinama te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna.

Raspisivanje međunarodne tjeralice

Zdravko Mamić je uoči izricanja presude otišao u Međugorje, kako je rekao, da bi pronašao mir, no s obzirom na to da ima dvojno državljanstvo, hrvatsko i ono BiH, nakon izricanja presude je poručio da ‘nema šanse da se vrati u Hrvatsku’. Policija bi sada trebala utvrditi na koji način može doći do njega. Raspisat će tjeralicu, a zatim i međunarodnu tjeralicu koja obvezuje sve zemlje izvan Europske unije, što uključuje i Bosnu i Hercegovinu. Ipak, BiH ga zbog dvojnog državljanstva ne mora izručiti.

Hoće li sud u BiH prihvatiti presudu?

‘To je slučaj i s osobama iz BiH s državljanstvima drugih zemalja koji su pobjegli u pokušaju da izbjegnu izdržavanje kazne’, rekao je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, no kazao je kako to ipak nije zapreka da Mamić završi iza rešetaka bude li pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu.

Podsjetio je kako Hrvatskoj stoji na raspolaganju mogućnost da od BiH zatraži prihvaćanje i provedbu svoje pravomoćne sudske presude kako se to već zbivalo u prošlosti, primjerice u slučaju Branimira Glavaša. U takvim situacijama nadležan je Sud BiH koji formalno razmatra presudu izrečenu u drugoj državi i izdaje nalog za njenu provedbu. Bosanskohercegovački sud do sada je u pravilu potvrđivao takve presude bez preinaka iako mu teoretski na raspolaganju stoji i mogućnost smanjenja izrečene kazne.

