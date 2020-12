IZDALI MU PROPUSNICU ZA MISU, A SAT VREMENA KASNIJE, NAKON OBJAVE U MEDIJIMA, DOBIO OPOZIV: ‘Sramota da se tako blamiraju! Što sam ja to zlorabio?’

Propusnica mu je bila odobrena u samo pet minuta. No, sada mu je propusnica poništena, a Šimunić kaže da to uopće nije ni važno jer samo dokazuje kako sustav funkcionira

Viktor Šimunić iz Oroslavlja zatražio je propusnicu pod zahtjevom da se boji otići u crkvu u Oroslavlju ili Stubičkim jer će biti vjerojatno gužve, a ova crkva na Jarunu je zaista velika, te bi tamo istinski mogao naći svoj duhovni i božićni mir.

Ta propusnica je bila odobrena te je njome mogao doći u Zagreb na misu iz Krapinsko-zagorske županije. No, samo sat vremena nakon što je 24sata objavio taj članak, reagirao je i Stožer civilne zaštite.

Preko sustave ePropusnice Šimunić je nakon objave njihova teksta dobio poruku da se propusnica opoziva. Razlog: Propusnica je zatražena s ciljem zlouporabe!

Dokaz kako funkcionira sustav

Viktor Šimunić je propusnicu zatražio jer je bio frustriran činjenicom da njegov susjed tri dana pokušava dobiti propusnicu za skrb o 92-godišnjoj nepokretnoj majci te je htio pokazati kako sustav nema smisla. Njegova propusnica odobrena je bila u samo pet minuta. No, sada mu je propusnica poništena, a Šimunić kaže da to uopće nije ni važno jer samo dokazuje kako sustav funkcionira, prenosi 24sata.

“Što sam ja to zlorabio? Poslao sam zahtjev, oni su ga odobrili, nisu me ništa pitali. Nevjerojatno je čime se oni bave i u manje od sat vremena od objave članka, oni su se brinuli kako meni poništiti propusnicu. A moj susjed je još nije dobio za posjet majci. To je primjer kako sve kod nas funkcionira. Poručuju mi da sam bio zločest, pa sam dobio po prstima. Tako sve kod nas funkcionira: glasan si, nema promaknuća. Pobuniš se, nema posla. Sramota je da se tako blamiraju. Neka radije riješe propusnice ljudima čiji roditelji čekaju nemoćni da ih netko dođe posjetiti”, rekao je Šimunić.

