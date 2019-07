IZBUŠENE ROLETE I DVORIŠTA PUNA LEDA: Oluja poharala zemlju, kampere zatekla jeziva scena. Evo gdje je bilo najgore

Oluje s jakim oborinama i vjetrom pogodile su Istru, Kvarner, Gorski kotar, središnju Hrvatsku i Slavoniju, a noćas i Zadar

Oko 22 sata jako je nevrijeme pogodilo Zadar. U samo 15-ak minuta oluja je polomila više stabala, a po ulicama su razbacani kontejneri, stabla i granje. HRT doznaje da je u jednom od kampova palo stablo na šator. Novinaru HRT-a se za vrijeme javljanja ljuljao automobil, a Antena Zadar navodi kako je brzina vjetra na Puntamici dosegnula 29,1 m/s.

I na sjeveru Jadrana slična situacija. Jučer navečer je veći dio Istre zahvatilo nevrijeme praćeno jakim vjetrom i obilnom kišom, no ono nije prouzročilo probleme, doznaje se od zapovjednika Vatrogasne zajednice Istarske županije Dine Kozlevca. Vatrogasci su tijekom večeri na području Istre imali dvadesetak intervencija micanja grana s prometnica i to u Puli, Labinu, Poreču i Novigradu. Osim toga, većih problema nije bilo pa se i promet odvijao bez poteškoća i zastoja. Iz pulske Lučke kapetanije doznaje se kako je tijekom večeri zaprimljeno nekoliko dojava o problemima na moru, no prema raspoloživim informacijama, sve je bilo u redu. Nevrijeme je potrajalo oko sat vremena.

Tuča posvuda

U Hrvatskom zagorju padala je tuča, no veću je štetu napravio jak vjetar koji je rušio stabla i nosio krovove. Nakon tuče, koja je pala oko 14 sati, olujno nevrijeme pogodilo je Pregradu, koja zajedno s okolicom dočekala noć bez struje. U dolini Kosteljine nema kuće koja nije oštećena, vjetar je nosio dijelove krovova i gospodarskih objekata. Najlošije je prošla obitelj Filipčić čiji je krov s kuće završio u dvorištu. Vjetar je puhao i u drugim krajevima Zagorja, a čak je 16 kuća u Krapinsko-zagorskoj županiji ostalo bez krova. Služba 112 primila je stotinjak poziva, a najviše intervencija su imali vatrogasci. Šteta je velika i na poljoprivrednim kulturama, vjetar je rušio stabla u voćnjacima, stradali su vrtovi i kukuruz. Moguće je i proglašenje elementarne nepogode, a tek će se vidjeti koliki su razmjeri štete.

Na autocesti Zagreb – Rijeka u Gorskom Kotaru pala je jaka tuča pa su vozači svoja vozila zaustavljali ispod nadvožnjaka i u tunelima kako bi ih zaštitili, a Fužine su se zabijelile, kao u zimu. I na drugom kraju Hrvatske, u Vukovaru, također je pala tuča. Led veličine oraha zatrpao je kuće i dvorišta. Izbušene su rolete, uništene fasade, oštećeni automobili, a štete ima i na poljoprivrednim kulturama.

