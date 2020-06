JURIŠ UZ USKOKOVOG OPTUŽENIKA: Doajen umrežavanja svojim će najvećim talentom pomoći Plenkoviću. Poruka je kristalno jasna

Na listi HDZ-a za IX izbornu jedinicu ponosno je istaknuto ime Božidara Kalmete, kontroverznog bivšeg ministra koji je i dalje član stranke, unatoč Uskokovim optužnicama i nekoliko sudskih procesa. Ovakvo ime na listi šalje snažniju poruku o borbi protiv korupcije i tzv. novom HDZ-u nego sve mlade zvijezde zajedno

Je li HDZ mogao izbjeći – Božidara Kalmetu? Izborna lista HDZ-a u IX izbornoj jedinici počinje s mladim, ozbiljnim i perspektivnim Ivanom Malenicom, HDZ-ovcem nove generacije, čovjekom koji se usudio preuzeti ministarsko mjesto nakon Lovre Kuščevića, do sada bez i jedne mrlje ili sumnje na korupciju – kao kratkotrajni ministar nije povukao ni jedan povijesni potez ali ne može se reći da nije uspijevao biti bolji od Lovre Kuščevića. Ali uzalud lista počinje s naoko kvalitetnim političarem mlađe generacije kad završava s Uskokovim optuženikom, doajenom hrvatskog modela umrežavanja koje je u proteklih nekoliko desetljeća bilo svako malo pod istragama i u sudnici zbog sumnji i optužnica da je zapravo radio za svoju vlastitu korist ili korist stranke, HDZ-a, Božidarom Kalmetom.

Iako su mediji kao najveća iznenađenja HDZ-ovih lista izdvajali činjenicu da su uvršteni Miro Kovač, Plenkovićev izazivač na unutarstranačkim izborima, Stevo Culej, saborski „ustaša“ koji je na predsjedničkim izborima otvoreno podržao Škoru, te – Božidar Kalmeta, a Plenković i svi ostali stranački ključni promotori HDZ-ovog modela lista su taj projekt nazivali dokazom „uključivosti“, činjenica jest da Kalmeta nipošto nije isti tip pojave na listama.

Nikada Kalmeta nije rekao riječ protiv Plenkovića, niti je koketirao s bilo kojom unutarstranačkom frakcijom koja je željela smijeniti Plenkovića ili je puštao ikakve signale da mu se sviđa Škoro ili išta sličnog izvan HDZ-a. Dapače, on je od prvog trenutka bio i ostao uz Plenkovića, upravo je on bio zadužen i za kritiku onih koji talasaju; zajedno je s tada još visokorangiranim Lovrom Kuščevićem obrazlagao zašto moraju biti kažnjeni bundžije kalibra Miro Kovač i Davor Ivo Stier. Ili što nije u redu s postupcima Milijana Brkića. Ukratko, nije trebalo njega ništa „uključivati“. On je bio i ostao „uključen“ jer ga se nitko nije usudio isključivati.

NEDODIRLJIVA HDZ-OVA IKONA: Ništa mu nisu dokazali. Ostala je samo antologijska scena iz marice, jedna rečenica i šifrirani pozdrav rukom

Izgradnja statusa onog bez kojeg se ne može

Ono što je Vladimir Šeks u području pravosuđa, senior, svjedok iz pretpotopnog razdoblja HDZ-a, ekspert za zakonodavne i pravne bravure koji se i sada, uoči ovih izbora, pojavljuje povremeno pred središnjicom stranke ili Banskim dvorima, te novinarima opet jednostavno objasni kako će i ovaj puta pobijediti HDZ, to je u području unutarstranačkog umrežavanja i praktičnih trikova održavanja „na terenu“ Božidar Kalmeta.

Tko zna je li Andrej Plenković i njegova nova garda uopće pokušala razgraditi Kalmetinu mrežu u Zadru, Zadarskoj županiji, pa i šire, u Kninsko-šibenskoj, zapravo, u cijeloj Sjevernoj Dalmaciji? Ili je odmah zadovoljno prihvatio Kalmetinu podršku i odlučio i održati i odobravati očuvanje njegove mreže?

Božidar Kalmeta je tako od svih imena na listama HDZ-a nesumnjivo najdugovječniji i najmoćniji, onaj koji je preživio sve dosadašnje predsjednike HDZ-a, od Franje Tuđmana do Plenkovića, političar koji je više puta objavljivao „rastanak“ od politike, a zapravo je ustrajno gradio status onog – bez kojeg se ne može.

Za razliku od Kovača ili Culeja, Kalmeta je izgradio svoj imidž u jednoj posve drugoj disciplini. Nema tu desničarenja, ni busanja u prsa oko nacionalnih interesa, nema u Kalmetinom historijatu velikih političkih poruka ili suza u oku, on je uvijek bio pragmatičan operativac, tamo gdje su se vrtili veliki novci, od kada je 1993. postao pomoćnik gradonačelnika Zadra, pa onda gradonačelnik, do dvije dugogodišnje epizode vođenja izuzetno moćnog ministarstva (prvi put i turizma i prometa u istom, a potom prometa i infrastrukture)i izgradnje autoceste A1, njemu u čast nazvane „kalmetina“, ali i velikog utjecaja u vrhu stranke.

Kad se krunski svjedoci predomisle…

Debljina njegovog pravosudnog dossiera je pozamašna. Moglo bi se reći da je više govorio u sudnicama nego u intervjuima na političke teme, a ti njegovi iskazi, od svjedočenja u postupcima bivšem premjeru i predsjedniku HDZ-a Sanaderu, do pravosudnih procesa u kojima je osumnjičen da je bio na čelu kompleksnih udruživanja za izvlačenje novaca preko cestogradnje, morali bi ući u udžbenike novije hrvatske povijesti.

Ostalo je zabilježeno, primjerice, kako je, dakako pun razumijevanja, govorio o tome da se premijer Sanader ljutio jer su u upravama državnih tvrtki zapošljavani „kojekakvi kadrovi a ne članovi HDZ-a.“ Iako je u Sanaderovoj vladi vodio jedno od ključnih ministarstava a bio je i član predsjedništva stranke, na pitanje sutkinje tko je bio stranački alfa i omega za financije, odgovorio je jednostavno: „Ne znam“. Iako su se redali svjedoci koji su tvrdili da im je Kalmeta osobno preporučio Fimi mediju (agenciju koja je služila za izvlačenje novaca iz državnih tvrtki i potom kanaliziranje prema HDZ-u) on se uvijek nekako uspijevao izmigoljiti.

U jednom od procesa za izvlačenje novaca preko cestrogradnje krunski svjedok se naprosto predomislio. A drugi proces još traje. Božidar Kalmeta strpljivo sjedi u sudnici, sluša dramatične opise i doima se kao netko tko pouzdano zna da će se opet izvući. Dakako, mnogo je onih koji smatraju da je iz cestogradnje izvučeno toliko mnogo, ne samo za njegov krug nego i za stranku ali i neke druge utjecajne HDZ-ovce, da je posve izlišno očekivati da bi on – kao mudar kolekcionar dokaza – mogao osobno nastradati.

Neke se brzopotezno izbacuje iz strane, ali Kalmetu se ne dira

Nikada Božidar Kalmeta nije bio niti pred izbacivanjem stranke, iako je Uskokov optuženik, crno na bijelo. Dok je, primjerice, Josipa Rimac, izbačena ekspresno. Uostalom, jednu od HDZ-ovih političarki iz afere vjetroelektrane, gradonačelnicu Gračaca, Natašu Turbić, smatra se pripadnicom Kalmetinog kruga, prema pisanju zadarskog portala Zadarnews upravo je zahvaljujući njemu ušla u skupštinu Zadarske županije 2017. godine, a u tjednu prije hapšenja on ju je osobno predložio za kandidatkinju za izbornu listu za predstojeće parlamentarne izbore.

No, Nataša Turbić je brzopotezno pala zajedno s Josipom Rimac. I nestaje iz HDZ-a sa svojom neugodnom epizodom primanja mita, a njezin zagovornik, Božidar Kalmeta ostaje, uz vrlo vjerojatno prigodno zgražanje „kako joj se to moglo dogoditi“.

Iako izbjegava nastupati u medijima, mogli bi se odmah rekonstruirati kako bi Kalmeta odgovorio da ga se pita o činu primanja mita mlade Turbić. Sigurno „nije znao“, niti je mogao zamišljati da bi jedna tako perspektivna mlada političarka mogla pasti tako nisko… Ili je samo bila nedovoljno dobra učenica pa je ostavila previše tragova? Za razliku od onih koji znaju znanje? Za razliku od onih kojima se i krunski svjedoci predomisle ili dobe napad amnezije?

Kalmeta kao uzor mladim HDZ-ovcima?

Zapravo, ulazak Božidara Kalmete na Plenkovićevu listu, nakon svega, nakon svih sudskih procesa, nakon svih rekonstrukcija kako funkcionira njegovo kadroviranje u Zadru, od tvrtki do institucija ili odabranih lokalnih medija, mogao bi se shvatiti i kao svojevrsni edukativni primjer svim mladim HDZ-ovcima. Ovako treba. A ne se tako neozbiljno zaigrati kao Josipa Rimac ili Nataša Turbić.

Njegovo novo ukazanje na listi HDZ-a, na tom simboličnom zadnjem mjestu, gdje se usude izložiti samo oni koji vjeruju da mogu povući preferencijalno, doista donosi ono čemu se i nada Andrej Plenković. Pokazuje kontinuitet stranke. Podsjeća da je devedesetih upravo HDZ dopustio da se jedan cijeli komad Dalmacije, Zadar s okolicom, pretvori u feud Božidara Kalmete. I da taj feud i dalje opstaje, a da će i nasljednike birati samo uz blagoslov Kalmete osobno. Podsjeća na to da je cestogradnja bila nepresušni zdenac ne samo za Kalmetu, nego i za stranku.

A mudrijim glasačima Kalmeta ostaje kao ključan indikator što zapravo HDZ predvođen Andrejem Plenkovićem misli o korupciji: Može, ali samo uklonite tragove.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.