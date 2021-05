IZBORNA SENZACIJA: Meštrović je rasvijetlio – kada je on Enio, a kada Ričard: Otkrio je planove za Zadar

‘Kad Enio ne može izaći iz nekakvih svojih kulturnih okvira onda Ričard preuzima ulogu’, rekao je Meštrović

Performer Enio Meštrović, poznatiji kao Ričard, najveće je iznenađenje lokalnih izbora u Zadru. Upravo o njemu i njegovim vijećnicima će ovisiti budućnost Gradskog vijeća.

Na pitanje kada je Enio, a kada Ričard, Meštrović je pojasnio je za Dnevnik Nove TV da je i jedno i drugo, ovisno o situaciji. “Kad Enio ne može izaći iz nekakvih svojih kulturnih okvira onda Ričard preuzima ulogu. Na prvoj, konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća mora doći Ričard jer je on izabran od naroda, poslije toga će doći Enio jer on mora potpisati, on je jedini legitiman, ima osobnu kartu i otisak prsta”, rekao je.

S SDP-om i HDZ-om je, kako kaže, imao tek površne odnose te ističe da imaju svoj pravac od početka. “Znamo što ćemo, ostat ćemo na braniku malih ljudi, slobode svijesti, tako da mi više-manje znamo što ćemo napraviti. Kad se izabere gradonačelnik, reći ćemo jasno koji su uvjeti i nadam se da ćemo konstituirati Gradsko vijeće”, rekao je Meštrović.

‘Ako su zadovoljni, neka ostanu doma’

Pojasnio je i da ne skriva svoje vijećnike, već da ne želi da se na njih radi pritisak. Otkrio je i da oni nisu političari, već da se radi o njegovim prijateljima. “Oni mogu biti vijećnici, stav su izgradili kroz život, ali neću da ih se pritišće s jedne ili druge strane. Ja samo iznosim naše zajedničko mišljenje”, rekao je.

Birače je pozvao da izađu na izbore i glasaju po svom nahođenju. “Ako su zadovoljni, neka ostanu doma. Neka rade sve po svojoj svijesti. Oni najbolje znaju što će napraviti, to je demokracija. Neka izađu u što većem broju“, rekao je.

Na pitanje nalazi li se bliže HDZ-u ili SDP-u, rekao je da je odgojen kršćanski, ali ne radikalno. “Ja imam prijatelje na sve strane, zato jer sam drugačiji čovjek. Isus je bio ljevičar, ja ne dijelim, ja ljubim. Sa svim ljudima sam više-manje dobra. Formulirajte to kako hoćete, ali da, mogu dat svakome ruku na ovome svitu”, zaključio je.

